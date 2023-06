Le nouveau boss de Colruyt prêt à donner un grand coup d’accélérateur: “On a renforcé le management dans cette perspective”

En marge des chiffres annuels calculés au 31 mars dernier au terme d’un exercice décalé, Jef – mince, habillé simplement, mais l’air grave – a donc fait un bref point sur son travail et confié à la presse son ambition de servir de “supporter” à l’équipe de direction au poste de président, à la guider, après des années compliquées. “Quand j’ai pris mon poste, à 36 ans, le groupe comptait 127 magasins, il en compte aujourd’hui 775 pour un chiffre d’affaires de quelque 11 milliards d’euros, et 33 000 employés. C’est plutôt agréable de passer le témoin quand on est arrivé à un sommet. Et je crois que c’est le bon moment pour le faire, et pour appuyer sur l’accélérateur”, a-t-il expliqué.

Le marché boursier a apprécié cette nomination, qui a fait bondir le titre Colruyt de près de 10% dès l'ouverture à Bruxelles.

Maintien des valeurs du groupe

Dans la foulée de Jef, Stefan Goethaert, qui venait de se faire tirer le portrait au soleil sur le parking du siège social du groupe à Halle, enchaîne sur un couplet laudatif à l’attention du futur ex-CEO – l’opération sera effective au 1er juillet. Ce qu’il laisse entendre ? Il a intégré les valeurs du groupe familial : les prix les plus bas comme c’est le cas depuis 50 ans déjà, de la qualité, du durable et du local, et surtout le respect de l’environnement et des personnes. Il est donc prêt à gérer le changement dans la continuité. Le marché boursier l’a compris, qui fait bondir le titre Colruyt de près de 10 % dès l’ouverture à Bruxelles. Dans les couloirs du vaste ensemble qui abrite le siège du groupe, on croise des gens qui ont le sourire. “On est tous contents de cette annonce”, nous explique un employé. “Si j’ai bien entendu, il y avait trois candidats pour le poste…” Stefan Goethaert suscite dès lors des attentes qu’il va falloir satisfaire.

À lire aussi

Un cadre unifié pour le secteur

Dans la présentation des chiffres, et des perspectives, difficile de ne pas évoquer le malaise dans le secteur avec la fronde des employés chez Delhaize. “On travaille sur le sujet, et on doit dégager des solutions”, explique Stefan Goethaert. L’idée est de rapprocher les conditions des 5 commissions paritaires qui encadrent un même secteur, “avec des différences de revenus annuels qui vont jusqu’à 5 000 euros pour un travailleur”. Parce que Colruyt travaille aussi avec des indépendants, mais avec une philosophie différente, clé de la solidité de l’ensemble du groupe. “On a renforcé le management dans la perspective de ce coup d’accélérateur”, assure le nouveau leader.

Et la base laissée par Jef Colruyt est solide. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-23 est en hausse de 7,7 % à 10,8 milliards d’euros et la part de marché du groupe est passée de 30,8 % à 31 %. Mais l’inflation des coûts, les salaires notamment, est passée par là, à hauteur de 160 millions d’euros. Et pour conserver l’objectif des prix les plus bas pour les ménages, il a fallu tailler dans les résultats : le bénéfice net recule de 30,4 % à 201 millions d’euros. Et le dividende recule d’autant, passant de 1,10 euro brut à 0,80 euro. Sans tenir compte du plan de rachat d’actions toujours en cours.

À lire aussi

Concurrence et baisse de qualité

Jo Willewijns qui dirige le département Food Retail et les supermarchés Colruyt, détaille les résultats des différentes branches du groupe. La croissance globale des ventes masque évidemment la baisse du volume, en raison de l’inflation. Jo Colruyt explique que l’inflation est difficile à gérer, parce que chez nos voisins, le politique a pris des mesures asymétriques. La concurrence des enseignes françaises est donc féroce, d’autant que “53 % des ménages sont à 30 minutes de voiture de la frontière”. Les produits blancs ? Bien sûr ils sont plébiscités par les ménages. “Mais on voit que les groupes hollandais attaquent sur les prix de ces produits et que cela se ressent sur la qualité, là où Colruyt, Aldi et Lidl investissent toujours dans la recherche de la meilleure qualité”, pointe-t-il.

Sur d’autres types de produits, il explique encore que la défection de Makro et de Metro a soulagé le groupe, tout comme les tensions chez Delhaize. La concurrence justifie-t-elle le débat sur la densité des supermarchés en Belgique ? “On voit pourtant qu’en Belgique, les consommateurs doivent faire plus de kilomètres qu’ailleurs en Europe pour aller jusqu’aux magasins. Le débat se situerait plutôt au niveau de la rentabilité des magasins au mètre carré”.