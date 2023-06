"Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère pour la découverte de médicaments et les biotechs”

Le coût de la découverte et du développement d’un nouveau médicament devient de plus en plus problématique. Au cours des septante dernières années, ce coût a augmenté à un rythme qui a doublé tous les 9 ans ! Ce phénomène est connu sous le nom de “loi d’Eroom”. “Cette tendance rend la recherche et le développement biopharmaceutique intenable”, soutiennent trois experts belges dans un White Paper qui sera rendu public, ce mercredi, à Louvain-la-Neuve.

La biologie computationnelle

La présentation de ce White Paper aura lieu dans le cadre d’une conférence organisée par BVI.EU, promoteur du futur campus Quantum Biospace (1). Les auteurs – Florence Bosco (chargée du projet Quantum Biospace et ex-directrice générale du Biopark de Gosselies), Benoît Macq (cofondateur de Trusted AI Labs et professeur à l’UCLouvain) et Frédéric Sallmann (cofondateur de Sciensation et ex-responsable de l’Innovation disruptive chez GSK Vaccines) – entendent saisir l’occasion pour sensibiliser les entrepreneurs biotech, ainsi que les scientifiques, économiques et politiques belges, à la façon dont l’intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner la découverte de nouveaux médicaments et l’entrepreneuriat dans les biotechs.

Depuis qu’AlphaFold, un logiciel développé par DeepMind (groupe Alphabet), a permis à une équipe de chercheurs de remporter, fin 2018, un concours sur la prédiction de la structure des protéines, l’IA et les algorithmes sont venus bousculer les méthodes utilisées pour découvrir de nouveaux traitements (méthodes où on teste une molécule sur des cellules en culture ou chez l’animal). “Aujourd’hui, expliquent à La Libre les trois experts belges, on parle de biologie computationnelle. ChatGPT et l’IA générative déboulent à toute vitesse dans le monde de la biopharma. Demain, ce sont les jumeaux numériques et la médecine en réseau qui viendront encore améliorer tout le processus de R&D des médicaments.”

Big data et “machine learning”

Si on parle aujourd’hui de convergence entre biotech et deeptech (dont l’IA fait partie), c’est en raison de trois évolutions technologiques : la disponibilité de données massives (big data) en biologie ; les algorithmes avancés d’apprentissage automatique (machine learning) ; et l’informatique de haute performance. “Le machine learning repousse les limites de la découverte de médicaments, soulignent Florence Bosco, Benoît Macq et Frédéric Sallmann. Les progrès sont tels que l’on parvient à faire des choses que l’on ne pouvait pas faire précédemment.” Exemple : au départ de données collectées sur le corps humain (ADN, génomes, ARN, protéines, microbiotes, …), l’IA permet d’obtenir une compréhension nettement plus fine des interactions biochimiques et, de la sorte, de mieux identifier les cibles thérapeutiques. “Avec les grandes quantités de données disponibles aujourd’hui, l’IA offre une opportunité significative d’accélérer la découverte de nouveaux médicaments et d’améliorer les résultats pour les patients. L’avenir des plateformes de découverte de médicaments dépendra fortement de l’IA.” En d’autres mots, on va améliorer l’efficacité du processus de R&D et accroître les chances de succès.

Cette nouvelle approche n’est évidemment pas neutre pour les écosystèmes biopharma et biotech. “L’avenir des plateformes de découverte de médicaments dépendra de plus en plus fortement de l’IA, ce qui va transformer l’entrepreneuriat dans la biopharma et les biotechs, insistent les trois experts. Aujourd’hui, le développement de clouds souverains, du stockage de données et du calcul à haute performance en tant que service permet, même aux start-up, de travailler avec les outils informatiques les plus puissants.” L’un des défis, en particulier dans les grandes entreprises pharmaceutiques, consiste à créer un langage commun permettant aux experts de différents domaines (biologistes, spécialistes de l’IA, codeurs, statisticiens, etc.) de travailler ensemble.

Les atouts belges

Dans le cadre de cette révolution, les trois experts estiment que la Belgique dispose de sérieux atouts pour devenir un acteur clé face à des nations comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. “Nous nous attendons à voir de plus en plus de AI-native start-up dans les écosystèmes biotechnologiques, parmi lesquels la Belgique joue un rôle reconnu en Europe”, considèrent-ils. Les atouts belges ? “Dans le domaine médical, notre pays dispose de très importantes bases de données. Aucun médicament au monde n’est développé sans passer par la Belgique pour la phase des essais cliniques.” Les autres atouts sont liés à la richesse de l’écosystème biopharma et biotech belge, à la qualité de la R&D et aux compétences disponibles dans les domaines du codage informatique et de l’IA. “L’enjeu est de parvenir à lier ces différents atouts pour faire émerger, avec le soutien des autorités politiques, de nouvelles sociétés biotech utilisant une approche axée sur l’IA.”

(1) Quantum Biospace est un projet développé par le promoteur immobilier privé BVI.EU. Il prévoit de bâtir, sur un terrain de 18 hectares situé à Wavre-Nord (en face de GSK Vaccines), entièrement dédié à la rencontre entre biotech et deeptech. La première phase du projet est annoncée pour la fin 2025.