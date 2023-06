Recticel vend finalement sa division mousse 200 millions euros de moins

L’obstacle britannique ayant été levé, Recticel et Carpenter pouvaient enfin finaliser la vente. Mais fin avril, Recticel s’est heurté à un nouvel obstacle lors de la publication de ses chiffres trimestriels. Carpenter a demandé une “réduction significative du prix d’achat” en raison de “l’évolution générale actuelle du marché”. La vente, réalisée les 12 et 13 juin, montre clairement l’impact de cette demande. La valeur de l’opération diminue de quelque 202 millions d’euros pour atteindre 454,1 millions d’euros.

D’une part, cela est dû à l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie européenne. D’autre part, Recticel évoque un “périmètre plus restreint” ou une modification de la portée de l’accord. Après des négociations avec Carpenter, l’entreprise américaine The Soundcoat Company a été écartée de la vente, de même que sa participation de 33 % dans l’entreprise italienne Orsa Foam. The Soundcoat sera intégrée dans Recticel, mais un acheteur est toujours recherché pour la participation dans Orsa Foam.