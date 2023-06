La biotech spécialisée dans l'hygiène médicale OneLife lève 3,8 millions d'euros

"Cette manne financière provient à 70% du privé avec des partenaires tels que le holding familial Nomainvest et d'autres investisseurs additionnels, ainsi qu'à 30% du public avec l'apport du fonds d'investissement liégeois Noshaq (ex-Meusinvest, NDLR) et de Wallonie Entreprendre (l'outil économique et financier de la Région wallonne au service des entreprises, NDLR)", détaille le CEO Koen Billet.