La marque belge de paris sportifs betFIRST (IPM) passe sous pavillon suédois : “Nous sommes très fiers d’avoir créé cette belle entreprise”

120 millions d’euros

La cession de betFIRST était dans l’air depuis plusieurs mois maintenant. La société Sagevas, qui exploite la marque belge de paris sportifs betFIRST, avait en effet chargé en mars dernier la banque Rothschild de lui trouver un partenaire stratégique. “Nous souhaitons intégrer betFIRST dans un ensemble plus large afin d’accélérer sa croissance sur son marché domestique et aussi à l’international. Différentes options sont possibles : cela peut aller d’un partenariat stratégique à une cession pure et simple”, nous expliquait alors François le Hodey, administrateur délégué du groupe de médias IPM (lequel édite notamment La Libre, La DH-Les Sports et l’Avenir et possède la première chaîne d’information belge LN24), dont Sagevas est l’une des filiales. “Nous donnons la priorité à un partenaire industriel qui dispose d’une grande expertise dans ce secteur des paris sportifs ainsi que dans le développement international”, avait alors ajouté François le Hodey.

betFIRST a donc trouvé avec Betsson AB le repreneur idéal : il répond en effet parfaitement au portrait-robot élaboré par les actionnaires vendeurs. Ces derniers ont donc cédé leurs parts à Betsson AB : betFIRST était contrôlée à plus de 50 % par le groupe IPM et les investisseurs familiaux, en association avec le CEO Alexis Murphy et l’entrepreneur français Jacques Elalouf, qui détenait un tiers du capital. Montant de la cession : 120 millions d’euros, payé en cash par le nouveau propriétaire suédois. L’acquisition, qui n’est pas soumise à des conditions réglementaires, devrait être bouclée très rapidement, aux alentours du 5 juillet.

Avec betFIRST, qui peut s’appuyer sur un puissant réseau de 500 librairies (NdlR : équipés de terminaux permettant à ces commerces de diversifier leurs activités), Betsson acquiert une entreprise de premier plan pour accélérer son développement sur le marché belge, mais aussi à l’international. betFIRST a, en effet, joué un rôle de pionnier, en Belgique, dans le secteur des paris sportifs. C’est le premier acteur à avoir obtenu, dès 2012, une licence pour organiser des paris sportifs en ligne. La société, qui emploie près de 45 personnes, a connu une très forte croissance et s’est imposée dans le top 3 des sociétés de paris sportifs sur le marché belge face à des acteurs internationaux. Elle se situe aujourd’hui juste derrière Unibet et au même niveau que Bwin, mais devant Ladbrokes. De 1,5 million d’euros en 2012, le chiffre d’affaires de Sagevas/betFIRST est passé à plus de 50 millions l’année dernière, avec une rentabilité de l’ordre de 20 %. Une belle “success story”.

Partenariat avec Groupe Partouche

Le secteur des paris sportifs est actuellement en phase de consolidation sur le plan international. Et la recherche d’une taille critique devient une nécessité. Les besoins en investissements sont, en effet, croissants, notamment en raison de l’inflation des droits de diffusion, mais aussi pour avoir accès aux “data” à des conditions compétitives. Les mutations technologiques en cours – notamment liée à l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) – nécessitent également de se structurer pour disposer d’expertises de plus en plus sophistiquées. C’est dans ce contexte que les actionnaires ont cherché à adosser betFIRST à un acteur plus puissant. Un processus donc en voie de finalisation. “Nous sommes très fiers d’avoir créé cette belle entreprise et d’avoir contribué à la mise en place d’un secteur de paris sportifs régulé et éthique”, a expliqué François le Hodey, remerçiant au passage l’équipe de management de betFIRST et celles d’IPM pour la réussite de ce projet innovant. “Aujourd’hui betFIRST est une marque à forte notoriété, qui représente une offre de produits de grande qualité et un partenariat loyal avec les librairies”, a ajouté Alexis Murphy, CEO de betFIRST. Dans le cadre de cette opération, l’équipe de management de betFIRST rejoindra d’ailleurs celle de Betsson.

Parallèlement au rachat de betFIRST, Betsson AB a annoncé simultanément une deuxième opération stratégique. Le holding suédois a en effet noué un partenariat avec le Français Groupe Partouche, opérateur leader sur le marché des casinos dans l’Hexagone et également présent dans notre pays, en vue de développer une offre de services de casinos en ligne sur les marchés “régulés”. Une offre de casino en ligne devrait ainsi être lancée en Belgique encore dans le courant de cette année dans le cadre de cette alliance. “L’acquisition de betFIRST et le partenariat avec Groupe Partouche vont procurer à Betsson un accès privilégié au compétitif marché belge, une plus grande diversification géographique et une part croissance de nos revenus proviendront de marchés locaux régulés. Betsson a l’intention de continuer à opérer les activités de paris sportifs de betFIRST comme c’est le cas actuellement tout en explorant de potentielles synergies à moyen et long terme”, a expliqué Betsson dans un communiqué.