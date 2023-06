La Russie en pénurie de main-d’œuvre à cause de la guerre en Ukraine : le groupe AvtoVAZ (Lada) veut faire travailler les prisonniers

Pour un rouble symbolique, la filiale russe du groupe Renault s’était retirée du groupe AvtoVAZ en mai 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis, l’organisme d’État russe chargé de l’industrie NAMI est aux commandes. Mais privés de la production locale des constructeurs étrangers et de leurs exportations, les Russes n’ont d’autre choix que de se tourner vers du local, et à bas prix. De quoi booster les ventes chez AvtoVAZ, producteur des Lada et premier constructeur automobile russe. D’après un communiqué publié sur le site web de l’entreprise, le groupe annonce avoir produit environ 200 000 voitures en 2022, contre 53 000 en 2021.