Le PDG de Safran favorable à une entrée de la Belgique dans le programme Scaf

"Mais tout cela est avant tout une décision qui relève des États, pas des industriels. Il faut respecter cela. Et donc, s'il y a un choix souverain et totalement respectable de la Belgique de rejoindre le Scaf plutôt que le Tempest (un programme concurrent aussi appelé GCAP, pour "Global Combat Air Programme" et qui réunit le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, avec un intérêt de l''Arabie saoudite, ndlr) - choix que j'accueillerais très favorablement en tant qu'industriel français. Il appartiendra aux gouvernements français, allemand et espagnol de prendre acte de cette candidature. Et de prendre la décision d'accueillir - ou pas - la Belgique dans ce programme", a ajouté M. Andriès.

Le patron du groupe français Dassault Aviation, Eric Trappier, s'était pour sa part déclaré fin mai opposé à ce que des pays européens qui ont opté pour l'avion de combat américain F-35 - en particulier la Belgique - rejoignent le programme Scaf, qui doit définir l'avion de combat qui succèdera aux Rafale français et aux Eurofighter allemands et espagnols, dans le meilleur des cas à l'horizon 2040.

"Je ne vois pas pourquoi je donnerais du travail aux Belges aujourd'hui", a-t-il affirmé lors d'une audition mercredi devant le Sénat français sur le projet de Loi de Programmation militaire (LPM) 2024-2030 proposé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Selon M. Andriès, le fait que la Belgique ait acheté le F-35 américain ne l'exclut pas du projet Scaf. "La Belgique a acheté des F-35 dans le cadre des missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l'Otan. Mais on doit être cohérent. L'Allemagne a aussi acheté des F-35 et on accepte de collaborer avec elle. Pour moi, ce n'est donc pas un argument pour repousser la Belgique. On ne peut pas avoir de logique variable", a-t-il déclaré.

À l'appui de sa position, le patron de l'entreprise française - qui emploie 83.000 personnes dans le monde - fait valoir les "grandes compétences" de l'industrie aéronautique belge. Il rappelle à 'L'Echo' aussi que son groupe a une grosse empreinte industrielle en Belgique avec sa filiale Safran Aero Boosters (SAB, installée à Herstal), qui est "le leader mondial des compresseurs basse pression" et qui vient de créer à Marchin, avec le soutien de la Belgique, une nouvelle usine de production d'aubes de compresseurs. "Nous avons aussi une belle activité à Bruxelles, près de l'aéroport (de Zaventem), pour la maintenance du moteur Leap, qui sera le moteur le plus vendu dans le monde", a poursuivi le PDG.

Selon lui, l'arrivée de la Belgique, même si elle complique un peu la donne industrielle, renforcerait le Scaf car "cela ferait un client supplémentaire et donc des volumes d'avions supplémentaires". Selon lui, une participation belge devrait en effet déboucher sur une commande ferme quand le futur avion sera disponible. "On n'entre pas dans ce programme pour être un client potentiel, mais bien un client ferme. Il faudra prendre des engagements. Pour moi, cela ne fait aucun doute" a-t-il encore souligné.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), souhaite faire monter la Belgique à bord du programme Scaf et dispose d'un montant de 369 millions d'euros mis en réserve par le précédent gouvernement afin de participer à un projet de défense européen, comme le Scaf. Selon le quotidien 'La Libre Belgique', ce choix "fait consensus au gouvernement", qui devrait examiner la question vendredi, a indiqué une source informée.