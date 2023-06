Aidan Murray, âgé de 58 ans, est accusé de harcèlement. Il aurait envoyé des messages inappropriés en 2022 à 9 femmes pilotes, dont l’âge varie entre 21 et 32 ans. Il leur a également promis qu’elles réussiraient leur carrière, comme l’expliquent nos confrères. Il complimentait également leur apparence, posait des questions déplacées sur la vie sentimentale et sexuelle des pilotes et a également réclamé des “nudes” (photos de nu). Pour passer plus de temps avec les pilotes qu’il harcelait, Aidan Murray aurait aussi modifié à plusieurs reprises ses horaires.

”Ryanair est déterminé à faire en sorte que tous les employés puissent travailler dans un environnement confortable et sûr”, a déclaré Darrel Hughes, directeur des ressources humaines de l’entreprise, dans un communiqué.

Ryanair offre à présent un soutien aux neuf personnes touchées. L’une d’entre elles a choisi de démissionner, tandis qu’une autre a été transférée vers une base aérienne différente, et deux autres femmes ont demandé à modifier leurs horaires.