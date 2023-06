Les sociétés du groupe Meubles Heylen déclarées en faillite

Le tribunal de l'entreprise d'Hasselt a déclaré en faillite les cinq sociétés derrière les différents magasins du groupe Meubles Heylen, entraînant la suppression d'une cinquantaine d'emplois. Les magasins concernés sont Meubelen Heylen, Interieur Plus et Meevita à Peer, De Prijsklopper à Hechtel-Eksel et Meubelen Heylen à Kortenberg.