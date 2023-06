"Nous ne sommes pas des ayatollahs de l’environnement. Nous cherchons des solutions" : Oleon ouvre un atelier unique au monde près d’Anvers

La société Oleon, basée à Oelegem près d’Anvers, ne date pas d’hier : “L’entreprise existe depuis le XIXe siècle et a commencé par fabriquer des bougies pour la Cour de Belgique !”, raconte Moussa Naciri, le patron de l’entreprise qui emploie 1 000 personnes dans six usines à Anvers, Gand, en France, en Allemagne, en Malaisie ; et désormais aux Etats-Unis, nous y reviendrons.

Origine naturelle

Depuis 2009, l’entreprise fait partie du groupe agricole français Avril (7 400 salariés et 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022). “Chez Oleon, nous fabriquons des produits oléochimiques qui sont à 95 % d’origine végétale et donc naturelle, poursuit le CEO. Ils se retrouvent aussi bien dans l’industrie (lubrifiants, huiles moteur, peintures…) que dans l’alimentation (viennoiseries, pâtisseries industrielles, glaces, saucisses…). Comme ils sont très peu toxiques et ont un très bon indice de biodégradabilité, ils sont aussi utilisés dans la cosmétique. Nos clients vont de L’Oréal à TotalEnergies en passant par Unilever.”

Ce jeudi 15 juin, Oleon inaugure un nouvel atelier unique au monde dans son usine d'Oelegem. ©© studiovision.be // Raf Ketelslagers & Ruud Lathouwers

guillement "Au lieu de produire dans un réacteur chimique à très haute température et très haute pression avec un catalyseur classique, nous utilisons des catalyseurs naturels enzymatiques."

La société belge, qui a réalisé 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022, mise depuis plusieurs années sur l’innovation pour se démarquer de ses concurrents, notamment sud-est asiatiques. Ce jeudi 15 juin, elle inaugure justement un nouvel atelier unique au monde dans son usine d’Oelegem, afin de fabriquer des esters de façon plus douce et durable. “Au lieu de produire dans un réacteur chimique à très haute température et très haute pression avec un catalyseur classique, nous utilisons des catalyseurs naturels enzymatiques. La réaction chimique est rapide, complète donc avec moins de déchets, et donne un produit final plus pur. Ce procédé permet d’économiser 40 % d’énergie et d’émettre 40 % de CO₂ en moins. À ma connaissance, aucune usine oléochimique dans le monde ne fait cela. C’est un véritable game changer pour notre industrie.”

Moussa Naciri, le patron d'Oleon. ©Oleon

Ce procédé de fabrication unique au monde a été mis au point depuis 2015 par un consortium composé notamment du cluster flamand pour l’innovation chimique (Catalisti), de l’agence flamande pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (VLAIO), de l’université de Gand et de deux sociétés suisses.

50 millions d’euros

En outre, Oleon vient d’investir plus de 50 millions d’euros pour ouvrir une nouvelle usine en Amérique du Nord, à Conroe au Texas. Inaugurée dans deux semaines, elle sera orientée sur les applications industrielles et notamment la synthèse de produits oléochimiques pour le secteur automobile et pour le marché du forage pétrolier très développé aux Etats-Unis.

La nouvelle usine d'Oleon dans la ville texane de Conroe, aux Etats-Unis. ©Oleon

”Nos huiles lubrifiantes sont parmi les plus performantes du marché et ont permis la réalisation des forages les plus longs du monde d’une profondeur supérieure à 10 kilomètres, met en avant le CEO d’Oleon. Ces produits qui servent à creuser sont envoyés dans le sol, donc leur biodégradabilité est un gros atout.”

Top 1 % du label EcoVadis

On peut toutefois se demander s’il n’y a pas là un certain paradoxe à fabriquer des produits d’origine naturelle et à vouloir réduire ses émissions de CO₂, tout en ayant comme clientes des sociétés pétrolières. “Si l’on raisonne comme ça, alors il faut aussi arrêter de vendre les huiles moteur, les peintures pour l’automobile… Tout arrêter, répond Moussa Naciri. Nous ne sommes pas des ayatollahs de l’environnement car nous consommons aussi de l’énergie, mais nous ne produisons pas nous-même le pétrole. Alors on tente d’apporter des solutions pour une production de pétrole plus vertueuse, et une fabrication de nos produits moins énergivore.”

Oleon fait partie du top 1% des meilleures entreprises labellisées EcoVadis. ©Oleon

Enfin, le CEO d’Oleon de conclure : “Par rapport à certains concurrents, nous nous soucions davantage des aspects de durabilité en sourçant nos huiles, par exemple pour s’assurer que notre huile de palme ne contribue pas à la déforestation. Oleon fait partie du top 1 % des meilleures entreprises labellisées EcoVadis (notation entre 0 et 100 sur le respect des critères ESG, NdlR).”