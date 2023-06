Sur fond de "crise sans précédent de l'industrie immobilière", le sommet digital du PropTech Lab tient sa dernière édition

Quatre ans plus tard, Idriss Goossens remet le couvert pour une quatrième et… dernière édition de Relevation, sur fond de "crise sans précédent de l'industrie immobilière."

L’innovation au secours du secteur

"Plus que jamais, l'innovation est essentielle pour relever les défis du secteur", souligne le jeune entrepreneur dans un communiqué. "Il est donc essentiel d'investir dans les technologies les plus à même de répondre à ces défis", poursuit-il, en listant l'inflation, la hausse des coûts de construction, celle des taux d'intérêt et le faible volume de transactions. "Le secteur immobilier en Belgique et au Luxembourg ralentit considérablement. En France, la crise du logement sévit avec 2,3 millions de personnes sur les listes d'attente pour un logement social, 4,1 millions de personnes vivant dans des conditions insalubres…"

Dans cette "morosité" ambiante, la PropTech a levé 141 milliards de dollars au niveau mondial. "Le financement du capital-risque est passé de 32 milliards de dollars en 2021 à 19,8 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 38 %." Sans décourager le nombre de fusions-acquisitions, porté à 78 opérations en 2022, 38 % de plus qu'en 2021.

"Même si les investissements ralentissent, le nombre de solutions UrbanTech ne cesse d'augmenter, comme en témoigne le nombre de licornes (startups valorisées à plus d'un milliard de dollars)", pointe Idriss Goossens qui explique organiser cette ultime édition de Relevation "pour faciliter la consolidation de l'écosystème UrbanTech (fusions-acquisitions)." Parmi les invités de prestige, il épingle "un ministre belge, un milliardaire, les Nations Unies, des géants de la technologie et la majorité des investisseurs les plus influents et les plus actifs du monde" qui viendront discuter des tendances en matière d'investissement dans la PropTech ainsi que rencontrer 350 fondateurs de start-up en quête de capitaux.

