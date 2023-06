Comment Taïwan, à peine plus grand et deux fois plus peuplé que la Belgique, est devenu le souverain mondial des puces électroniques ?

À lire aussi

En l’espace de quatre décennies, Taïwan s’est hissé au sommet de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Les puces électroniques sont devenues les cerveaux de l’électronique moderne (1). L’île, à peine plus grande que la Belgique mais deux fois plus peuplée, a connu une ascension fulgurante. Petit “pays” (que Taïwan n’est pas, le voisin chinois considérant, depuis 1949, que l’île est une province qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire), mais géant de la microélectronique !

Morris Chang, l’homme du “miracle taïwanais”

Au départ d’une stratégie définie au milieu des années 1980, Taïwan a bâti une industrie de semi-conducteurs qui est parvenue à imposer son savoir-faire au reste du monde. Pour y parvenir, l’ancienne Formose a pu s’appuyer sur Morris Chang. Exilé aux États-Unis dès 1948, cet ingénieur chinois fut accueilli à bras ouverts par Texas Instrument. Morris Chang va y acquérir une expertise en microélectronique que le gouvernement taïwanais utilisera très opportunément, lors du retour de Morris Chang à Taïwan, en le propulsant à la tête de l’Institut de recherche en technologie industrielle. Ce sera le point de départ de l’essor extraordinaire de toute une filière axée sur la production de semi-conducteurs avec, comme chef de file, le groupe TSMC (Taïwan Semiconductor Manufacturing Company).

”C’est la vision portée et mise en œuvre par Morris Chang qui a permis à Taïwan de devenir le cœur de l’électronique mondiale”, souligne Robert Bury, ingénieur belge qui, après avoir travaillé pour plusieurs entreprises belges du secteur (Barco, EVS, Alcatel, …), accompagne des start-up technologiques au sein de l’incubateur wallon WSL. M. Bury vient de passer une semaine à Taipei dans le cadre d’une mission exploratoire de l’Awex. “Lorsque Morris Chang a fondé TSMC en 1987, ajoute-t-il, il a mis sur pied un tout nouveau modèle basé sur les OEM et les fabless”. Les “OEM” (fabricants d’équipements d’origine) sont, comme TSMC ou UMC, de gigantesques fonderies qui produisent les circuits intégrés pour le compte de fabless. Ces “entreprises sans usine”, situées principalement aux États-Unis (Apple, Nvidia, Qualcomm, Broadcom, …), se concentrent, quant à elles, sur la conception des puces électroniques.

L'industrie technologique à Taïwan ©IPM Graphics

Le cas emblématique de Foxconn

C’est en appliquant ce modèle que Taïwan est devenu le premier producteur de semi-conducteurs avec 66 % du business mondial (le gros du morceau revenant à TSMC) ! La part de marché de Taïwan grimpe même à 90 % pour les puces les plus avancées. Mais Taïwan ne s’est pas contenté de fabriquer des circuits intégrés. Au fil de sa spectaculaire ascension, l’industrie taïwanaise va générer toute une série de nouveaux acteurs – comme MediaTek, Foxconn, Wistron, Gigabyte, MSI, etc. – qui vont se positionner sur les autres maillons de la chaîne industrielle des semi-conducteurs et des appareils électroniques : depuis le design des puces jusqu’à la production d’ordinateurs portables (avec Acer et Asus) et de smartphones (via HTC), en passant par la fabrication d’autres composants électroniques et d’ordinateurs industriels.

L'industrie technologique à Taïwan ©IPM Graphics

Le cas de Foxconn est très emblématique de cette évolution. Au départ de l’assemblage de composants pour le compte de tiers (Foxconn est le principal assembleur d’iPhone), le groupe taïwanais, surtout actif en Chine, s’est mué en un vaste conglomérat actif dans des domaines de plus en plus diversifiés et spécialisés. Depuis 2021, Foxconn s’est ainsi lancé dans la construction de véhicules électriques sous la marque Foxtron. Il est aussi présent dans la robotique et la santé numérique. Cette mutation s’est faite en réalisant des acquisitions de sociétés, mais aussi en créant l’institut de recherche Hon Hai (HHIR). “Nous chapeautons cinq centres de recherche et un laboratoire, explique Hao-Chung Kuo, directeur du centre dédié aux semi-conducteurs. Notre mission est de nous concentrer sur les technologies des 3 à 7 prochaines années. On travaille, par exemple, sur un projet de nouveau Lidar (télédétection par laser) pour l’industrie automobile. On investit aussi dans les nouveaux modèles d’intelligence artificielle.”

Le triangle “Etats-Unis-Taïwan-Chine”

Le célèbre iPhone incarne, lui aussi, l’impressionnante transformation de l’industrie taïwanaise, de même que sa forte imbrication avec les États-Unis et la Chine. Depuis le lancement de l’iPhone 7, en 2016, TSMC est devenu le premier fournisseur d’Apple. L’assemblage des iPhone, en revanche, se fait en Chine.

Le triangle “Etats-Unis-Taïwan-Chine” illustre la forte présence d’industriels taïwanais en Chine continentale. Le géant Foxconn, par exemple, y compte douze usines. “On entend souvent dire, au sein de l’industrie, que Taïwan emploie, en Chine, l’équivalent de dix fois sa population (qui s’élève à 23,5 millions d’habitants, NdlR)”, indique Philippe Tzou, conseiller économique et commercial de l’Awex à Taipei.

Le patron du géant TSMC se veut confiant

Cette suprématie de Taïwan est-elle aujourd’hui en péril ? La question se pose de plus en plus au regard du regain de tensions économiques et géopolitiques au sein du triangle Taïwan-Chine-Etats-Unis. La guerre commerciale, déclarée sous la présidence de Donald Trump, a entraîné une série de sanctions et de barrières tarifaires. Les pressions politiques et militaires de Pékin, constantes depuis 1949 (proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong), se sont récemment intensifiées autour de l’île. Et l’élection d’un nouveau président taïwanais, prévue en janvier prochain, ne contribue pas à faire baisser les tensions.

Pour autant, lorsqu’on interroge les entrepreneurs taïwanais sur le risque pesant sur l’île, ils se montrent confiants. Le patron de TSMC lui-même a confié, le 6 juin, que son groupe maintiendrait la production des puces les plus sophistiquées – à savoir la génération des puces dont la finesse de gravure atteint moins de 3 nanomètres (un nanomètre correspond à un milliardième de mètre !) – à Taïwan, tout en espérant jouer un rôle “stabilisateur dans un contexte mondial de tensions géopolitiques”…

Américains et Européens se positionnent

Du côté des puissances occidentales, la volonté est de réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement asiatiques. Elles ne veulent plus subir l’impact des pénuries de puces observées lors de la crise du Covid. Les États-Unis sont ainsi déterminés à récupérer la production des puces les plus sophistiquées. Fin de 2022, le PDG d’Apple, Tim Cook, et le président américain, Joe Biden, s’étaient rendus à Phoenix, dans l’Arizona, pour célébrer la construction de la première usine de TSMC sur le territoire américain.

Il est beaucoup question, depuis quelques mois, de l'arrivée prochaine de TSMC à Dresde, en Allemagne, pour y produire des puces électroniques destinées à l'industrie automobile.

Du côté européen, les choses bougent aussi. Mi-avril, le Parlement européen et les États membres de l’UE ont trouvé un accord sur le Chips Act, le nom donné au plan d’investissements de 43 milliards d’euros visant à développer l’industrie européenne des semi-conducteurs. L’objectif affiché est d’atteindre 20 % du marché mondial en 2030, contre à peine 10 % actuellement. Il est aussi beaucoup question, depuis quelques mois, de l’arrivée prochaine de TSMC à Dresde, en Allemagne, pour y produire des puces électroniques destinées à l’industrie automobile.

(1) Les circuits intégrés (IC) sont fabriqués à partir d’un matériau semi-conducteur (le silicium). Ce sont des éléments essentiels des appareils électroniques (smartphones, ordinateurs portables, voitures connectées, serveurs de centres de données, …).