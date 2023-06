Cri d’alarme de la BNB sur "les deux handicaps" de l’économie belge

guillement “Il faut vraiment une rupture radicale dans la manière dont on fait la politique budgétaire”

1. Une croissance du produit intérieur brut meilleure que prévu.

Commençons par les bonnes nouvelles. La Belgique échappe au scénario d’une récession. Tout va relativement bien à court terme. À moyen et long terme, il faut toutefois s’attendre à une décélération de la croissance avec des taux attendus de 1,4 % en 2023, 1,3 % en 2024 et 1,2 % en 2025. “On a eu un peu de chance grâce à la baisse spectaculaire des prix du gaz. La croissance est même restée positive en 2022. Même la progression de 0,5 % pour le premier trimestre n’est pas mauvaise”, a commenté Geert Langenus, chef du département Conjoncture. Cette croissance est notamment soutenue par une consommation des ménages “très résiliente” qui est à mettre en parallèle avec l’indexation des salaires et donc le maintien du pouvoir d’achat. Les investissements des entreprises ralentissent sous l’effet de la forte augmentation des coûts et d’un climat incertain, mais ils repartent progressivement à la hausse. Les dépenses publiques, elles, ne connaissent pas la crise. “Je crains qu’on soit dans un cycle électoral”, a lâché Geert Langenus. En revanche, les investissements dans les logements sont sous pression. “On pense que cette faiblesse va perdurer. C’est dommage compte tenu les besoins pour la transition énergétique” . La BNB estime que pour répondre à l’effort de rénovation exigé, il faudrait un niveau d’investissements 40 % plus élevé qu’aujourd’hui.

Le marché du travail reste robuste, avec 130 000 postes créés sur la période sous revue et un taux de chômage au-dessous de 6 %, “un niveau historique bas”.

2. Une inflation qui revient vers les 2 %

La période d’une inflation à deux chiffres vécue en 2022 est derrière nous. Elle devrait tomber à 1,9 % en 2023, soit au-dessous de la barre fatidique des 2 % surveillée par la BCE (Banque centrale européenne) avant de connaître un pic de 4,3 % en 2024. Ce rebond est lié à la levée des mesures de soutien énergétiques. Explication : les 200 euros versés pendant 5 mois ont été déduits des niveaux des prix. Il y a donc un effet de rattrapage en 2024 qui aura un impact sur l’indexation en novembre 2024 et deux fois en 2025. La baisse de l’inflation est évidemment le résultat de la chute du prix du gaz. Au niveau de l’alimentation, des signes apparaissent que l’on va “vers une baisse”.

3. Le déficit public ne baisse pas

Le déficit public, de 3,9 % en 2022, devrait frôler les 5 % pour la période sous revue (4,7 % en 2023). Évidemment la hausse des taux d’intérêt est passée par là. Mais il n’y a pas que ça. “La Belgique est un des rares pays dont le déficit public ne baisse pas. En 2025, on pourrait être le seul pays européen, avec la Slovaquie, qui a le déficit le plus élevé. Ce n’est pas soutenable”, a souligné Pierre Wunsch. Et de rappeler qu’en Belgique, les dépenses publiques augmentent nettement plus vite que la croissance du produit intérieur brut. “Il faut vraiment une rupture radicale dans la manière dont on fait la politique budgétaire”. Traduction : il faut arrêter de dépenser.

Deuxième “handicap” de la Belgique : les coûts salariaux “qui pèsent sur l’activité”. Ils devraient augmenter de 8 % en 2023. Ils sont proches de ceux en vigueur au Luxembourg et comparable à ceux au Danemark. “Les salaires sont trop élevés pour une partie du pays moins compétitive”, a souligné Pierre Wunsch en se gardant bien de nommer la Wallonie. Et en se gardant aussi de plaider pour une différenciation sur la formation des salaires entre le nord et le sud du pays. “Nous restons prudents” sur la manière d’améliorer la situation.