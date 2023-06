Des start-up belges très courtisées par les grands groupes français à VivaTech

Par rapport à d’autres rendez-vous du même genre, VivaTech se distingue par une forte présence de grands groupes (LVMH, Orange, La Poste, L’Oréal, Meta, Google, Amazon, Microsoft…). Sur chacun des pavillons de ces groupes, on retrouve des start-up qui bénéficient de leur soutien.

Le groupe LVMH comme partenaire et client

”Cette proximité entre corporate et start-up est beaucoup plus forte en France qu’en Belgique ou que dans d’autres pays européens”, signalent Laurent Kinet et Olivier Beaujean, les fondateurs de Novable, l’une des huit start-up du cluster Software Brussels présente à VivaTech. Novable a développé une plateforme qui contribue, précisément, à stimuler l’innovation technologique en rapprochant les grands groupes et les start-up. Parmi ses clients, Novable compte des groupes comme Orange, Engie ou TotalEnergies. “Pour les corporate, c’est une façon d’innover de façon plus rapide et très agile. Et pour les start-up, c’est une manière de décrocher des contrats souvent importants”.

Pour Laurence Janssens, CEO de Selinko, participer à VivaTech a beaucoup de sens compte tenu de la forte présence de marques de luxe.

Plusieurs start-up belges ont profité de VivaTech pour nouer des contacts, parfois avancés, avec de grands groupes français. C’est le cas de Selinko. L’an dernier, cette start-up de Mont-Saint-Guibert avait été sélectionnée, parmi plus de 1 000 candidats, pour intégrer l’incubateur de LVMH situé à Station F, à Paris. Selinko, dirigée depuis quelques mois par Laurence Janssens, utilise la technologie NFC (Near Field Communication) pour donner un identifiant numérique, lisible avec un simple smartphone, à des objets de l’industrie du luxe (spiritueux, maroquinerie, vêtements…). “Notre solution permet de fournir aux marques des services à haute valeur ajoutée tels que l’authentification des produits et l’engagement des consommateurs dans des expériences innovantes”. Pour la CEO de Selinko, participer à VivaTech a beaucoup de sens compte tenu de la forte présence de marques de luxe, dont celles du groupe LVMH. “Le contact direct permet de mieux comprendre les attentes du secteur, notamment pour créer des expériences qui répondent aux attentes de leurs clients”. L’une des applications de Selinko était d’ailleurs sur le stand de LVMH.

Des ambitions européennes

L'équipe de Recovr, avec Alessandro Drappa (CEO) à gauche. ©Hub Brussels

guillement "Nous sommes en train d'ouvrir le marché français. La collaboration avec le Data Lab de Cegid va nous permettre d'accélérer le lancement de nos services en France".

Dans un tout autre domaine, Recovr, start-up bruxelloise active dans les logiciels, vient d’être sélectionnée par Cegid, l’un des leaders européens de la transformation numérique des PME, pour intégrer son Data Lab de la Station F. “Pour une jeune société comme la nôtre, c’est une superbe base de lancement, se réjouit Alessandro Drappa, CEO et co-fondateur de Recovr. Nous sommes en train d’ouvrir le marché français. Cette collaboration avec Cegid va donc nous permettre d’accélérer le lancement de nos services en France”. Recovr a développé un logiciel qui aide les TPE et PME à résoudre une problématique très sensible en période de crise : le suivi du paiement des factures. “Dès qu’une facture est émise, Recovr se charge de son suivi jusqu’au paiement, dit Alessandro Drappa. On parvient à réduire les délais de paiement de 30 à 50 %”. Jusqu’ici, les clients de Recovr étaient exclusivement belges. “Notre ambition est européenne. Avoir une présence à VivaTech, où on peut nouer des contats avec différents partenaires, est très utile”.

Alexandra Macsimov, co-fondatrice et CEO de Ditar. ©Hub Brussels

guillement "C'est notre première participation à VivaTech et je ne m'attendais vraiment pas à un tel intérêt pour notre produit."

Alexandra Macsimov, co-fondatrice de Ditar, entrevoit, elle aussi, la perspective d’un partenariat avec un groupe français d’envergure. Ditar a développé une solution de réalité augmentée pour les opticiens. “Avec notre application Magic Mirror et le verrier belge Tokai, on aide les clients à choisir la monture et les verres les plus adaptés à leurs besoins”, explique l’entrepreneuse bruxelloise.

Dès la semaine prochaine, le réseau de magasins Hans Anders testera la solution de Ditar dans une dizaine de points de vente aux Pays-Bas. Le verrier Optiswiss serait aussi intéressé. “Nous avons rencontré, à VivaTech, un représentant de l’enseigne française Krys, indique Alexandra Macsimov, dont la start-up est soutenue par le cluster Software Brussels. Dès la semaine prochaine, on ira présenter notre solution à la direction du groupe”. Et l’entrepreneuse de conclure, avec un large sourire : “C’est notre première participation à VivaTech et je ne m’attendais vraiment pas à un tel intérêt pour notre produit”.