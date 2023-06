Le Bourget va s’ouvrir sans les Russes et avec une démonstration de force américaine

L’événement, qui a lieu normalement tous les deux ans, “reste le rendez-vous incontournable de tous les passionnés et curieux”, selon Guillaume Faury, président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), l’organisateur de la manifestation.

Le traditionnel match Boeing-Airbus

Mais qu’attendre de cette édition un peu particulière ?

Du côté de l’aviation commerciale, les quatre premiers jours, réservés aux professionnels, devraient être dominés par l’éternelle rivalité entre Airbus et Boeing, au moment où des compagnies font miroiter des commandes de centaines d’aéronefs représentant des dizaines de milliards de dollars et des années d’activité. La Chine sera également bien représentée, même s’il faudra attendre d’autres éditions pour voir le premier moyen-courrier moderne du pays, le Comac C919, rival annoncé des best-sellers Airbus A320neo et Boeing 737 Max.

Taxis volants à profusion

Le visiteur pourra également découvrir un nombre impressionnant de prototypes de taxis volants et autres engins électriques à décollage vertical qui promettent de révolutionner la mobilité aérienne. Plus largement, 1 000 m2 seront consacrés aux innovations pour mener à une aviation ne contribuant plus au réchauffement climatique. L’industrie aérienne a ainsi fixé la date de 2050 pour arriver à la neutralité carbone. Un véritable challenge quand on sait que l’aviation sera sans doute l’un des secteurs les plus complexes technologiquement à “dépolluer”.

Du côté de la Défense, secteur dopé par la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques se marquent dans les stands. Les pays de l’Otan, et surtout les États-Unis et ses 426 exposants, entendent bien faire une démonstration de leur puissance aérienne, là où les Russes ne sont pas conviés. Côté belge, on attend l’officialisation de la montée de notre pays dans le projet Scaf, l’avion de chasse européen de sixième génération.

Sur 125 000 m2 de surface totale, soit près de 18 terrains de football, seront installés 2 500 exposants et pas moins de 158 avions, drones et hélicoptères

Sécurité draconienne

Sur 125 000 m2 de surface totale, soit près de 18 terrains de football, seront installés 2 500 exposants et pas moins de 158 avions, drones et hélicoptères, des gros-porteurs commerciaux aux chasseurs de la Seconde Guerre mondiale en passant par le F-35 américain ou un bombardier stratégique supersonique de l’US Air Force.

Le commissaire du salon, Patrick Daher, a, par ailleurs, promis une “fête prodigieuse”, notamment grâce aux démonstrations aériennes plébiscitées par le public. L’événement sera néanmoins entouré de mesures de sécurité draconiennes mobilisant 2 000 personnes.