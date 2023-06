Le Crédit Agricole injecte 47 millions d'euros dans sa néobanque Blank

"Notre valeur ajoutée, c'est qu'autour de la banque, on permet à nos clients de simplifier un certain nombre de tâches", a souligné auprès de l'AFP Simon Parisot, cofondateur de la société.

La start-up, non rentable pour le moment, a vu le jour en 2020 dans la couveuse du grand groupe bancaire français, La fabrique by CA. Elle est entièrement détenue par le Crédit Agricole, via ses caisses régionales et l'entité cotée, Crédit Agricole SA.

Basée à Paris, Blank compte se développer en Europe, notamment en Italie, dans le sillage du bureau ouvert en mai à Milan.

La société qui compte une soixantaine de salariés revendique 20.000 comptes ouverts depuis sa création, avec un rythme mensuel d'environ 2.000 actuellement. La gamme de services est commercialisée sous la marque Blank ainsi qu'à travers les réseaux Crédit Agricole et LCL.