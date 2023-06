Une voiture électrique à moins de 25000 euros ? Voici la nouvelle venue chez Citroën

La future Renault 5, elle, avec son tarif estimé autour de 25.000 euros, doit être produite à partir de la fin 2024 dans le nord de la France. Des marques chinoises cherchent aussi à se positionner.

La nouvelle C3 de Citroën pourrait griller la politesse à ses concurrentes en arrivant sur le marché dès le début de l'année 2024, tentant de démocratiser l'électrique comme la 2CV avait démocratisé la voiture dans les années 1950. Ce nouveau modèle "portera les valeurs de la marque en termes de confort", a souligné le nouveau patron de Citroën, Thierry Koskas, lors d'une conférence de presse à son centre de design de Vélizy, près de Paris. Le modèle, que les journalistes ont pu voir, sans pouvoir le décrire, sera présenté au public en octobre.

Les versions d'entrée de gamme pourraient même afficher un prix inférieur à 25.000 euros. La Citroën se rapprocherait ainsi de la Dacia Spring, la moins chère des électriques du marché, qui est fabriquée en Chine et affiche un confort élémentaire. La C3 sera fabriquée dans une des usines européennes de Stellantis, mais pas en France, a précisé Thierry Koskas.

La nouvelle C3 a été conçue dès le départ en version électrique sur une plateforme (châssis) qui équipe les C3 indiennes et brésiliennes. Mais Citroën ne nie pas qu'une version thermique ou hybride pourrait la rejoindre à terme, à des prix plus attractifs que le modèle électrique.

Adieu les remises

M. Koskas, un ancien de Renault devenu directeur des ventes de Stellantis, a pris la direction de Citroën au mois de février, en remplacement de Vincent Cobée qui avait préparé ce nouveau modèle. Cette nouvelle C3 est essentielle pour la marque aux chevrons, dont les ventes sont moroses et les acheteurs vieillissants. La C3 représente 30% des ventes de Citroën en Europe, avec 5,5 millions d'unités écoulées depuis son lancement en 2022.

Citroën compte se relancer avec une image "populaire, pas low cost", et faire preuve d'"audace" avec ses prochains modèles, a souligné M. Koskas, rappelant les impressionnantes publicités de 1988 pour la Citroën Visa, tournées sur un sous-marin et un porte-avion de la marine française.

"On veut attirer une nouvelle base de clientèle qui ne penserait pas forcément à Citroën", et qui a pu être séduite par la petite sans-permis Ami, que Citroën vend avec succès depuis 2020, a souligné M. Koskas.

Les prochains modèles reprendront notamment des éléments du concept "Oli", présenté fin 2022, et qui met en avant des notions de polyvalence, de recyclabilité, et de frugalité "Quand on voit l'arrivée des Chinois en Europe, ça doit nous interpeller. On doit se battre avec nos armes, proposer des voitures très compétitives et répondre sur l'ensemble des segments", a souligné M. Koskas.

Citroën compte renforcer son offre avec des électriques dotées de plus de 400 km d'autonomie. La marque compte aussi simplifier son offre, avec trois versions et cinq options au maximum sur chaque modèle. Et adieu les remises, pour plus de clarté: à l'image de Dacia, le prix affiché par les nouvelles Citroën devra être "le plus proche possible du prix réellement payé par le client".

La marque, qui sera 100% électrique en 2030 en Europe, vise à repasser la barre des 10% de parts de marché en France. Elle aimerait surtout doper ses ventes à l'international, en Europe, en Inde, au Brésil, pour dépasser assez vite le million de véhicules vendus, contre 680.000 en 2022.