Hsinchu, capitale de la Silicon Valley taïwanaise : “On crée entre 10 et 12 spin-off par an”

C’est à Hsinchu que les autorités de Taïwan ont posé, en 1980, les bases de toute l’industrie électronique en créant un parc industriel et scientifique. Les premiers à s’y installer furent les fabricants des tout premiers PC (ordinateurs personnels). On y assemblait, par exemple, les PC de la marque américaine Wang (aujourd’hui disparue). Les ordinateurs cédèrent assez rapidement la place aux semi-conducteurs. En 1987, c’est à Hsinchu que la première usine de TSMC sortit de terre.

Quotidiennement, ce sont 175.000 personnes qui travaillent dans cet écosystème industriel, dont 50.000 rien que pour TSMC.

Des milliers de cerveaux au service de l’industrie

Aujourd’hui, Hsinchu accueille environ 600 sociétés actives dans le secteur de l’électronique. On y trouve les géants des semi-conducteurs, comme TSMC, UMC, Foxconn, MediaTek ou encore Wistrion. De très nombreuses PME sont venues, au fil du temps, se greffer sur ces poids lourds. Quotidiennement, ce sont 175.000 personnes qui travaillent dans cet écosystème industriel, dont 50.000 rien que pour TSMC.

TSMC y a déjà construit douze fonderies de puces électroniques. De nouvelles usines sont en cours de construction, dont l’une est prévue pour les puces de 2 nanomètres ! Un investissement de 200 milliards de dollars, nous assure-t-on. Toutes les capacités de production de cette nouvelle méga-fonderie auraient déjà été réservées par Apple. C’est ici que les composants de l’iPhone 15, dont le lancement est prévu à l’automne, seront fabriqués.

C’est aussi à Hsinchu que se trouve le prestigieux Industrial Technology Research Institute (Itri). Avec plus de 6.000 employés (dont un gros bataillon de docteurs en sciences appliquées), l’Itri a été pionnier dans le développement de circuits intégrés. Sa mission, financée par les pouvoirs publics et le privé, consiste à “innover pour un futur meilleur” en transmettant les résultats des recherches menées au sein de six laboratoires à l’industrie taïwanaise. “Chaque année, indique Thomas Chang, directeur “business” de l’Itri, nous soutenons plusieurs milliers d’entreprises dans des secteurs très divers (semi-conducteurs, ICT, biotechs, …). On crée entre 10 et 12 spin-off par an.” En 1987, l’une de ces spin-off fut TSMC. On connaît la suite de l’histoire.