La plateforme Malt, intermédiaire entre indépendants et entreprises, double ses ventes chaque année

À lire aussi

La tendance à recourir aux freelances

"On s'est inspirés du modèle de la communauté AirBnb pour amorcer notre plateforme en devenant le LinkedIn des freelances, en demandant aux participants de réaliser leur profil. Ce qui a permis aux entreprises de trouver les personnes les plus adéquates. On a commencé comme ça, avec des entreprises plutôt start-up et, maintenant, on a de grands groupes, typiquement les entreprises du CAC 40, poursuit Vincent Huguet. Il y avait aussi une tendance des entreprises à recourir aux freelances qui s'est accélérée durant la période Covid. On estime qu'aujourd'hui en Europe, un quart des informaticiens sont freelances. Notre plateforme permet à ces acteurs de se connecter. Et, actuellement, on y compte 550 000 freelances et 70 000 entreprises clientes. Et parmi celles-ci, 200 à 300 grands comptes. Notre force est dans la capacité à mettre en relation ces grandes entreprises avec des freelances locaux. Quand une entreprise comme Proximus lance un projet, elle ne peut plus se contenter de ses propres équipes. Et lorsqu'elle recourt aux services de freelances, ces derniers doivent être sur place."

La Belgique, un marché compliqué ? "Pas du tout de notre point de vue. On avait déjà des clients transfrontaliers, comme Engie. Quand on a lancé la version belge de la plateforme, il y a deux ans, on avait déjà 2 000 freelances belges inscrits sur la plateforme. On est à 16 000 aujourd'hui. Et ici on continue à investir dans la visibilité mais on appuie surtout sur la communauté."

guillement On va vite, très vite, mais on n'est pas pressés.

Une rémunération transparente

Quel est le coût de cette intermédiation ? "Pour ce qui concerne les indépendants, on est entre 5 et 10 % du chiffre d'affaires. Du côté des entreprises, cela dépend du niveau de services demandés, comme du reporting, des paiements à 60 jours, de l'accompagnement, de la contractualisation. Mais on est entre 15 à 20 % maximum."

Malik Azzouzi qui dirige la branche belge de Malt insiste sur le fait que cette transparence permet aux entreprises et aux indépendants d'avoir une vision claire de ce que la prestation va coûter, d'un côté, et de ce qu'elle va rapporter, de l'autre. C'était d'ailleurs sur base du constat de l'opacité des intermédiaires classiques que Hugo Lassiège qui était informaticien indépendant a réfléchi au problème lorsque les deux compères ont créé cette place de marché. La plateforme justifie également sa tarification par l'aide apportée aux indépendants pour la gestion administrative au travers d'animations, de présentations axées sur les soucis qu'ils peuvent connaître. "Nous les mettons aussi en contact avec des start-up spécialisées dans la gestion administrative et financière."

Ces dix années de travail n'ont pas entamé l'enthousiasme de Vincent Huguet. "Nous connaissons une croissance de… 100 % du volume d'affaires par an à 400 millions d'euros en 2022, dans un marché européen estimé à 400 milliards d'euros par an. Nous sommes convaincus de notre utilité et on veut donc continuer. En même temps, on va vite mais on n'est pas pressés. Et surtout, on s'amuse encore. La suite ? On verra. La Bourse, pourquoi pas ?"