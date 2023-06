Les cuisines Eggo partent à la conquête du Moyen-orient: "Il faut s'adapter, mais ça fonctionne"

Mais revenons sur celui qui, en plus d’être un "jeune papa" de 35 ans, est International Business Developer depuis deux ans pour l’expert en cuisine Eggo (ou "èggo"), cette entreprise wallonne qui lorgne les marchés étrangers.

Et l'objectif est clairement annoncé : le groupe veut que 50 % de son chiffre d'affaires soit réalisé à l'étranger d'ici cinq ans. "Et ça ne veut pas dire que celui réalisé en Belgique va diminuer !", glissait l'homme autour d'une table d'un lodge situé à quelques kilomètres de Dakar, avant le décollage de son avion à l'issue de la mission économique.

Une situation spéciale à Dakar

"Le président Macky Sall ne prend pas ses responsabilités. On ne peut pas prendre de risques. Nous sommes dans l'expectative. Une déstabilisation politique n'est jamais favorable. Pour l'instant, les projets sont donc sur pause, nous n'allons pas nous exposer davantage. Le flou s'installe, on va voir pour combien de temps. Mais il faut savoir que les investissements pour un nouveau point de vente sont importants", explique le responsable d'Eggo, qui dispose d'un bureau à Dakar mais espérait ouvrir une seconde implantation à Saly, une station balnéaire située au sud-est de Dakar. Et où leurs services de cuisine s'adressent à un public aisé.

"Une cuisine, avec tous les services que ça comprend, coûte environ 10 000 euros. Le salaire moyen mensuel au Sénégal est très bas (environ 420 euros, NdlR). Donc nos services visent un public de niche, qui représente 1 ou 2 % de la population, les dirigeants, hauts responsables, avocats", et les expatriés, reconnaît le trentenaire.

"La culture au Sénégal est différente, il faut s'adapter, mais ça fonctionne et on arrive en break even (seuil de rentabilité, NdlR) cette année", lance l'homme.

Le Moyen-Orient en ligne de mire

Adil Doubbi mise sur le Sénégal pour pénétrer toute l'Afrique de l'Ouest. En B2C (business to consumer), le public est restreint, mais il s'adresse de manière beaucoup plus large au niveau B2B (business to business). Il mise sur les agents immobiliers, les promoteurs et les constructeurs. Installer ses cuisines à tous les étages dans les immeubles en construction ou en rénovation, cela peut représenter des contrats juteux.

Mais le Moyen-Orient représente un marché potentiellement plus porteur pour Eggo. "L'Arabie saoudite est très ambitieuse et a besoin de rattraper son 'retard'sur le Qatar et les Emirats arabes unis. C'est une monarchie absolue, critiquable, mais le pays investit énormément en soft power, pour changer son image. Il veut attirer les talents. C'est un pays paradoxal mais les relations commerciales sont bonnes", explique-t-il.

L'ambition ? Ouvrir 25 magasins, dont 15 en Arabie saoudite. Pour le moment, Eggo en a seulement quatre dans la région (trois à Riyad et un à Doha). Selon lui, les magasins physiques sont indispensables, car les gens ont besoin de voir, de rencontrer les vendeurs, tout ne peut pas se faire online.

"La présence est importante. Et Eggo est le seul vendeur à exporter des cuisines construites en Europe au Sénégal, puisque Ixina et Mobalpa n'y sont pas ou ont fermé", affirme par ailleurs le responsable, tout en restant attentif à la situation et aux 8 personnes qu'Eggo emploie sur place (sans compter les livreurs et monteurs indépendants). "On a peur pour la population, alors que le pays est en voie d'émergence. C'est triste de voir que ce qui a pris des années à être construit peut être saccagé si vite", termine-t-il, sans faire dans le pathos mais en restant pragmatique.

Marchés porteurs

En s'installant au Sénégal , Eggo vise à accéder au marché de l'Afrique de l'Ouest. "La mission économique princière du mois de mai était intéressante, cela représentait des opportunités pour Eggo", commente Adil Doubbi. "C'est dommage de voir que le flou s'installe désormais", ajoute-t-il, faisant référence à la condamnation de l'opposant politique controversé Ousmane Sonko. Mais Adil Doubbi reste positif. "Pour croître, il faut se diversifier et s'internationaliser , dans tous les cas", lâche-t-il, lui qui circule entre Namur et Bois-de-Villers, où se situe le siège d'Eggo. Reste à voir s'il fera partie de la prochaine mission économique avec la princesse Astrid, qui se rendra en Australie fin 2023.

En quelques dates

2012 : études en International Business & Finance à l’Université de Valence (Espagne).

2013-2021 : Business puis Project manager pour le fournisseur d’équipement médical BDC International. Implantation: Cuba.

Depuis 2021 : International Business Developer pour le spécialiste en installation de cuisines Eggo.