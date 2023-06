Nicolas Saverys se dit “calme” face au risque d’un échec de son OPA sur Exmar: “Je crois que le prix est correct”

”Cours multiplié par 4”

La société de gestion espagnole Cobas Asset Management, qui possède 5 % du capital, a déjà annoncé qu’elle apporterait ses titres. En revanche des petits actionnaires dans le nord du pays considèrent que le prix payé n’est pas assez élevé et espèrent constituer un bloc de 5 % qui n’apporteraient pas leurs titres. Ce qui empêcherait un “squeeze out” (sortie obligatoire des actionnaires qui n’ont pas apporté leurs titres), et bloquerait ainsi un rachat à 100 %. Une façon de mettre la pression pour que Nicolas Saverys revoie ses conditions.

Face à ce risque, Nicolas Saverys se dit “calme. “À quoi ça sert de s’exciter. On verra comment l’offre sera reçue”, nous explique-t-il. “Je crois que le prix est correct”, ajoute-t-il, rappelant que “le cours de bourse a été multiplié par 4”, après “avoir été extrêmement bas pendant des années”. Mais il refuse de faire des plans sur la comète au cas où la barre des 95 % n’est pas atteinte. “On se réunira et on verra. Plusieurs options sont possibles : soit on annule tout. Soit on est heureux avec ce qu’on a”.

S’il lance cette offre c’est parce qu’il juge “utile d’avoir plus de liberté. On préfère gérer nos affaires de manière privée. Cela va nous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Nous sommes dans un métier cyclique qui est très difficile à expliquer”.

À ceux qui pensent que l’offre n’est pas assez généreuse, il répond que le prix se base sur l’analyse faite par trois banques (Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC) ainsi que par Degroof Petercam qui a été mandatée par les administrateurs indépendants. “Une montagne d’analyses a été réalisée par les banquiers. On propose à l’actionnaire de vendre à un moment où l’économie mondiale manque de stabilité”.

Principal critère d’évaluation

Dans le prospectus (1), il est expliqué que le principal critère pris en compte pour le prix est celui des cash-flows futurs, qui est le “plus relevant”. Ce qui aboutit à une fourchette comprise entre 10,4 et 11,9 euros. En revanche, le prix de l’OPA représente une moins-value par rapport à la valeur comptable des actifs, qui est de 13 euros. Il est expliqué que les sociétés de shipping se traitent en général au-dessous de leurs valeurs comptables.

Certains analystes s’étonnent néanmoins de la méthodologie utilisée pour la valorisation et que les plus-values latentes – comme par exemple celle de la plateforme de GNL (Gaz naturel liquéfié) qu’Exmar loue à Gasunie aux Pays-Bas – n’aient pas été calculées. Pourquoi ne l’avoir pas fait ? “Les plus-values latentes dépendent des conditions futures sur les marchés. Je ne sais pas si un jour j’aurai des plus-values latentes. Dans le métier de shipping, je dois prendre des décisions d’investissements dans des bateaux. Ce qui veut dire faire des choix de moteurs et de carburants. Si je me trompe, le bateau devient tout de suite obsolète”, explique Nicolas Saverys. Et de se dire convaincu que “l’analyse des banques a été faite de manière professionnelle. Sinon, on aurait eu un feu orange ou rouge de la FSMA”.

Ce dernier rappelle également que le rachat des actions se fera en utilisant en partie le cash dans la société. “C’est la société rachetée qui va payer une partie de l’OPA. Exmar va ainsi devenir une plus petite société” pour laquelle il se dit “très optimiste”.