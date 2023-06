Leen Van den Neste (vdk banque) : “Nous avons été surpris par la grande loyauté des clients de NewB”

Jusqu’il y a quelques mois encore, vdk banque, pourtant quasi centenaire, était relativement peu connue des francophones. Jouant la carte de la proximité et s’appuyant sur une démarche durable, cette petite banque gantoise, proche du mouvement ouvrier chrétien, a attiré l’attention des médias francophones en reprenant, au début de cette année, le portefeuille des clients de la banque coopérative NewB. Juriste de formation, Leen Van den Neste a suivi des études de comptabilité à la Vlerick à Gand. Puis ce sera un début de carrière professionnelle assez classique chez KPMG, l’un des “Big Four” de l’audit et du conseil financier. Après avoir encore travaillé deux années dans le domaine de l’audit pour une société américaine, elle débarque dans le secteur financier qu’elle ne quittera plus. D’abord pendant 16 ans au sein du groupe Arco, puis en 2008 comme administratrice chez vdk banque et enfin depuis près de 12 ans en tant que CEO.

Originaire de la Flandre-Orientale, Leen Van den Neste a attachement viscéral à son petit village de Herzele, situé dans les Ardennes flamandes, à une quinzaine de kilomètres d’Alost. “Ma fille est la cinquième génération qui habite dans la même rue. Nous sommes très fidèles à notre petit village. Dans les Ardennes flamandes, comme dans les Ardennes en Wallonie, la nature est si jolie et inspirante. Je m’y repose. Les champs me donnent la tranquillité mentale dont on a tous besoin”, dit-elle. Son temps libre oscille entre le sport et la famille. “J’essaie de courir trois fois par semaine. C’est un hobby très important pour moi, j’en ai besoin physiquement et mentalement et puis je lis beaucoup. Et bien entendu en premier lieu, j’essaie de trouver du temps pour ma famille, mes trois enfants et mon mari qui me soutient depuis trente ans”. Entretien.

Quel premier bilan tirez-vous de la reprise des clients de la coopérative NewB qui remonte au 1er avril dernier ?

Le transfert des clients est un grand succès. Nous avons repris entre 20 000 et 25 000 nouveaux clients. Cela correspondait à un montant de 70 à 80 millions d’euros au moment de la reprise. Aujourd’hui, on s’approche des 100 millions d’euros, sur un total bilantaire de 5 milliards. Nous avons été positivement surpris par la grande loyauté des clients de NewB, après les turbulences qu’ils ont connues au cours des mois précédents. Ils ont été peu nombreux à nous quitter. Au contraire, le volume d’affaire est en forte croissance. Nous sommes très fiers d’être la plus grande banque durable en Belgique, et de pouvoir distribuer nos produits de Virton à Ypres. Nous nous donnons les moyens de continuer à grandir comme nous l’avons fait au cours des 96 dernières années.

guillement Au moment de l’annonce de la perte de la licence bancaire de NewB, nous nous sommes dits qu’il serait dommage que tous ces clients attachés aux valeurs de durabilité et d’éthique retournent vers une autre banque moins durable."

NewB a-t-elle reçu une rémunération de vdk pour ce transfert de clients ? Et de combien ?

Il y a bien sûr eu une rémunération, mais on ne communique pas sur les détails financiers du deal. L’agence en ligne NewB dédiée à la partie francophone du pays est aussi rémunérée sur base de commissions comparables à celles payées par les autres banques à leurs agents indépendants. Une rémunération a aussi été octroyée pour les 2-3 derniers mois de NewB avec la licence bancaire.

Ce qui laisse de l’espoir pour les coopérateurs de NewB de récupérer un peu de leur investissement ?

C’est une question à poser à NewB. On ne communique pas sur le contrat signé avec eux.

Quand avez-vous eu l’idée de reprendre les clients de NewB, dont la grande majorité est francophone ?

Au moment de l’annonce de la perte de leur licence bancaire, nous nous sommes dit qu’il serait dommage que tous ces clients attachés aux valeurs de durabilité et d’éthique retournent vers une autre banque moins durable. D’autant que du côté francophone, il n’y a pas une banque comme la nôtre axée sur la proximité vis-à-vis de ses clients.

Il y a quand même la banque durable Triodos.

Oui, mais elle ne propose pas de carte de paiement.

Quelles sont vos ambitions stratégiques dans la partie francophone du pays ?

Notre stratégie est la même que celle appliquée en Flandre. Au cours des 5 à 6 dernières années, vdk banque a connu une croissance d’environ 8 à 10 % des encours par an. Si on obtient ce même pourcentage, on sera très content. On est convaincu qu’il y a un besoin réel d’une banque qui travaille sur la durabilité et sur l’éthique.

En quoi vdk banque est plus durable ?

Cela remonte à l’histoire de vdk banque qui a été créée en 1926 par les syndicats et les mutualités gantoises, essentiellement pour les ouvriers qui travaillaient dans le secteur textile. Le but était d’encourager l’inclusion sociale des ouvriers. Tout au long de ses 96 ans d’existence, ce sont ces notions de durabilité et d’éthique qui ont prévalu. Nous sommes là pour le long terme, en privilégiant les contacts personnels. Nous avons aussi établi un code éthique qui définit les entreprises dans lesquelles on peut investir. Sont notamment exclues les sociétés présentes dans les énergies fossiles ou celles qui utilisent le travail des enfants. On est vraiment très sévères sur ces critères. En termes de transparence, on publie par exemple sur notre site tous les crédits accordés à des grands clients. Les personnes qui ne sont pas d’accord avec nos choix peuvent nous contacter afin que nous ayons un débat avec elles.

Vous insistez sur l’aspect proximité, vous avez donc des agences ?

Oui, dans toutes les provinces flamandes. En Wallonie et à Bruxelles, on a commencé avec une agence en ligne. Mais nous n’excluons pas d’ouvrir des agences. On voudrait commencer assez vite à Bruxelles et peut-être embrayer sur d’autres villes, comme Liège ou Namur.

Combien d’agences avez-vous en Flandre ? Est-ce proportionnellement plus que dans les autres banques ?

Nous en avons entre 60 et 65. Je ne sais pas où on se situe par rapport aux autres banques que je regarde très peu car je préfère me focaliser sur vdk banque. Nous continuons à en ouvrir contrairement à la plupart des autres banques. En ce sens, nous sommes à contre-courant.

guillement Les jeunes sont très intéressées par nos propositions en matière de durabilité et d’éthique. Surtout dans les grandes villes."

Estimez-vous que vous avez une carte à jouer par rapport à certaines grandes banques qui misent sur le tout digital ?

Je suis persuadée qu’il y a une place pour une banque qui travaille sur les services de proximité. C’est par la proximité que l’on veut faire la différence. Je suis convaincue que le métier de banquier repose sur la confiance mutuelle entre le client et le banquier. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, que nous offrons tous les services en ligne.

N’avez-vous pas une offre insuffisamment digitale pour les jeunes ?

Les jeunes sont très intéressées par nos propositions en matière de durabilité et d’éthique. Surtout dans les grandes villes. La remontée de nos taux sur les livrets d’épargne annoncée cette semaine est très appréciée par les jeunes ménages qui veulent épargner. Nos nouveaux clients sont d’ailleurs surtout des jeunes.

Vdk banque ne fait pas partie de la joint-venture des 4 grandes banques pour les distributeurs de billets Bancontact. Quel est votre positionnement ?

Heureusement qu’on ne fait pas partie du réseau Bancontact ! Contrairement à ce réseau, on garde nos distributeurs automatiques de billets, ce qu’on appelle les ATM, dans nos agences. On en a une cinquantaine. On n’a pas supprimé des ATM et on n’a pas l’intention de le faire. Et nos agences restent ouvertes, sans rendez-vous.

Quelle est la demande de votre clientèle par rapport au cash ?

Il y a une évolution sociétale que l’on ne peut pas nier. La crise sanitaire a poussé beaucoup de gens à davantage utiliser leurs cartes bancaires. Les volumes de retraits ont baissé. Les jeunes utilisent de plus en plus leur carte bancaire. Je ne pense pas que les retraits de cash vont repartir à la hausse.

guillement Les épargnants doivent se montrer patients. Il faut du temps pour que la remontée des taux se répercute sur le portefeuille des crédits et puis sur la rémunération accordée aux épargnants."

Vdk banque fait partie des premières banques à avoir relevé ses taux sur les livrets d’épargne, et à des niveaux plus élevés que par exemple ceux de Belfius. Positionnez-vous en outsider ?

Pas du tout. On a fait nos calculs. Et on a constaté que sur les cibles visées comme les jeunes, il y avait de la marge pour augmenter nos taux. La hausse est plus importante pour les montants de maximum 10 000 euros. On veut aussi envoyer le message qu’à partir de 25 000 euros, l’épargnant peut investir dans des produits à terme, des bons de caisses ou dans des produits hors bilan, qui peuvent être plus rémunérateurs.

Comment expliquez-vous que vous pouvez offrir un taux supérieur que ceux proposés par les grandes banques ?

Encore une fois, je ne vais pas exprimer sur la concurrence. Ce qui est sûr c’est que notre actionnaire est derrière nos choix. Il veut qu’on soutienne les petits épargnants et les jeunes. Nous ne sommes pas cotés en Bourse, ce qui nous met aussi dans une situation différente.

De par votre actionnariat, vous êtes proches des partis de gauche Vooruit et Ecolo-Groen qui demandent une initiative législative pour remonter le taux minimum sur le livret. Qu’en pensez-vous ?

Je ne suis en tout cas pas favorable à une initiative législative. On n’en prend pas pour les autres secteurs, alors pourquoi nous ? Le secteur bancaire a suffisamment d’expérience pour bien gérer ses risques. Il faut tenir compte du niveau de taux peu élevé du portefeuille de crédits accordés quand les taux de la Banque centrale européenne (BCE) étaient négatifs. Les épargnants doivent se montrer patients. Il faut du temps pour que la remontée des taux se répercute sur le portefeuille des crédits et puis sur la rémunération accordée aux épargnants.

Quelle est la marge de remontée des taux sur l’épargne ?

La Banque centrale chinoise a diminué les taux d’intérêt ce jeudi. La Réserve fédérale marque une pause. La BCE vient, elle, de relever son taux à 3,5 %. Cela reste un sujet compliqué sur lequel je ne vais pas m’exprimer même si je constate que dans certains pays, les taux semblent atteindre un plafond.

guillement "Je pense que le système bancaire belge est très fort. La gestion des risques et la solvabilité du secteur se sont améliorées. Mais les risques à venir doivent être gérés."

Que pensez-vous de l’argument du secteur bancaire qui dit qu’une hausse des taux du livret peut mettre à mal la stabilité financière. Y a-t-il danger ? Comprenez-vous cette prudence ?

Je pense que le système bancaire belge est très fort. La gestion des risques et la solvabilité du secteur se sont améliorées. Mais les risques à venir doivent être gérés. Ce qui impose une certaine prudence par rapport aux nouvelles législations et l’impact que celles-ci peuvent avoir. La Banque nationale, qui a une très bonne vue sur le secteur, a donné un avis négatif sur une initiative législative. Il est utile de l’écouter.

La BNB a aussi souligné que certaines caisses d’épargne seraient plus vulnérables à la hausse des taux. Vdk banque n’en fait pas partie visiblement…

Non, sinon on n’aurait pas relevé nos taux ! On n’a jamais dû faire appel à l’aide de l’État. Même en 2008, on a fait des bénéfices.

Cela montre-t-il que le modèle vdk est plus solide que celui des grandes banques commerciales ?

Encore une fois, je ne parle pas des autres banques. Vdk est une banque retail surtout axée sur les particuliers. C’est un modèle qui fonctionne et qui continuera encore à fonctionner pour l’avenir.

Quelle est la moyenne de taux sur votre portefeuille crédit.

Comme pour le secteur, elle est de l’ordre 1,8-1,9 %. Au fur et au mur, cela va remonter.

Rétrospectivement, les banques n’ont-elles pas prêté à des taux trop bas notamment pour les crédits hypothécaires ?

Le but des taux négatifs de la BCE était justement d’encourager les crédits. Je pense que les clients sont très contents d’avoir pu financer l’achat de leur maison à des taux très bas. Soit on fait le choix de soutenir l’épargnant, soit l’emprunteur. Mais on ne peut pas tout faire en même temps.

Vous mettez aussi en avant le bon de caisse. Quel est l’avantage de ce produit un peu oublié par rapport à un compte à terme ?

Le bon de caisse apporte certains avantages notamment en termes de succession. Pour la banque, c’est un produit un peu plus facile en termes de gestion de risque de taux d’intérêt par rapport au livret.

guillement Je trouve dommage que le Premier ministre se soit exprimé de cette manière car le défi environnemental est énorme."

Alexander De Croo a fait un commentaire qui a suscité de nombreuses réactions, en disant qu’il fallait faire une pause sur les normes environnementales. Qu’en pensez-vous ?

Je trouve dommage que le Premier ministre se soit exprimé de cette manière car le défi environnemental est énorme. Mais en même temps, il faut une phase transitoire dans laquelle le secteur financier a d’ailleurs un rôle à jouer. C’est un message un peu regrettable qu’il a envoyé car il ne faut pas perdre de vue l’urgence de l’enjeu environnemental.

N’est-ce pas difficile de trouver les prêts qui répondent aux critères de durabilité ?

Pour nous, ce n’est pas difficile. Il suffit de se référer à notre code éthique.

Êtes-vous dans la même situation que d’autres banques qui ont trop de dépôts par rapport aux crédits ?

Nous avons un taux de crédits par rapport aux dépôts de près de 90 %. Le solde des 10 % est surtout investi dans des obligations de l’État, les Olo. Cela nous convient.

Craignez-vous une récession ?

Jusqu’à maintenant, je ne vois pas de signe de récession. Nous n’avons pas de défauts de paiement. Mais je préfère rester prudente. L’Allemagne, la plus grande économie européenne, montre déjà des signes de récession.

