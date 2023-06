Les start-up wallonnes posent un premier pied prometteur à Taïwan : "Travailler avec eux, c’est jouer en Champions League !"

”Pour une entreprise européenne, parvenir à s’installer et à vendre un produit ou un service à Taïwan, c’est l’assurance de pouvoir se développer dans les autres pays d’Asie. C’est ce que j’appelle la “recette secrète” de Taïwan”, prolonge Philippe Tzou. En d’autres mots, Taïwan est une excellente porte d’entrée vers l’Asie. Et, à l’inverse, la Wallonie peut servir de tremplin aux entreprises taïwanaises pour s’étendre en Europe.

Du côté de l’Awex, on se montre à la fois humble et ambitieux. “D’une part, on veut aider nos start-up et nos entreprises à s’internationaliser en créant des réseaux d’innovation. D’autre part, on veut favoriser l’accueil de start-up technologiques étrangères en Wallonie grâce à notre programme Soft Landing (accueil de start-up et des PME étrangères désireuses de se lancer en Europe au départ de la Wallonie, NdlR)”, explique Philippe Lachapelle, directeur de l’innovation et des partenariats technologiques à l’Awex, qui conduisait la délégation composée de cinq start-up et PME, d’un incubateur (WSL), ainsi que des représentants d’une université (UCLouvain) et d’une haute école francophones (Ecam).

C’est, précisément, pour poser les bases de ce rapprochement entre les écosystèmes wallon et taïwanais qu’Agnès Flémal, la directrice générale l’incubateur wallon des sciences de l’ingénieur (WSL), a signé un accord de coopération avec IAPS, l’un des principaux incubateurs universitaires de Taïwan.

Un “pitch” devant des chercheurs de Foxconn

Pour Olivier de Laet (Calyos), c’est déjà le troisième voyage professionnel à Taïwan. Les deux premières expériences furent un échec. Sa PME, Calyos, est une spin-out d’Euro Heat Pipes (EHP), société belge qui a développé une technologie innovante de refroidissement pour l’industrie spatiale. Lors du rachat de l’entreprise par Airbus Defence&Space, Olivier de Laet a obtenu une licence exclusive pour développer la technologie dans d’autres domaines. “Le principal marché que nous visons, aujourd’hui, est celui de l’automobile, explique-t-il. Calyos produit des solutions pour gérer l’efficacité énergétique et la durée de vie des composants comme les batteries et les puces électroniques.”

Engagée dans un processus d’industrialisation de ses solutions, la PME de Charleroi a voulu prendre le pouls de l’industrie taïwanaise. “Nous sommes en train de tester de nouveaux prototypes avec des constructeurs de voitures électriques et il est important de donner la visibilité à ce qu’on propose.” L’entrepreneur a notamment eu l’occasion, à l’Institut Hon Hai du groupe Foxconn, de présenter les solutions de Calyos devant plusieurs directeurs de recherche du géant taïwanais. “C’est vraiment le type d’opportunité que j’espérais avoir en revenant à Taïwan. C’est donc très positif.”

Ouvrir des portes

Les premiers retours sont aussi très positifs pour Exostiv Labs. Créée en 2014 par trois anciens ingénieurs en électronique du groupe belge Barco, cette TPE s’adresse directement aux sociétés de semi-conducteurs. “Nos solutions, qui combinent du software et du hardware, sont utilisées pour faire des tests sur différents types de puces électroniques avant qu’elles ne deviennent des prototypes, résume le CEO Frédéric Leens. Nous avons des clients un peu partout et on sait qu’il y a un marché à Taïwan. On a essayé de l’aborder à travers un distributeur, mais l’expérience n’a pas été satisfaisante. C’est pour ça qu’on revient avec l’Awex. On veut donner un gros coup sur Taïwan.” Et le coup semble avoir déjà porté ses fruits puisque Frédéric Leens a notamment pu s’ouvrir des portes chez Foxconn et à l’Industrial Technology Research Institute (Itri) de Hsinchu, qui est le centre de recherche de toute l’industrie des semi-conducteurs.

Nouer des partenariats

Xavier Lepot, multi-entrepreneur qui a pris la direction de l’administration de la recherche de l’UCLouvain en 2020, a eu des entrevues avec plusieurs représentants d’universités et de centres de recherche taïwanais. “Je retourne en Belgique avec au moins trois convictions, confie-t-il. La première est qu’il est indispensable de nouer des partenariats avec les acteurs taïwanais du monde de la recherche et de l’entreprise. Travailler avec eux, c’est jouer en Champions League ! Deuxièmement, Belges et Taïwanais ont beaucoup de choses en commun : ils sont intéressés par une électronique écoresponsable et par la technologie des capteurs, deux domaines d’expertise de l’UCLouvain ; ils sont très ouverts aux partenariats ; ils sont demandeurs de programmes d’échange d’étudiants et de doctorants. Enfin, si Taïwan a beaucoup à nous apporter, nous n’avons vraiment à rougir de notre expertise en microélectronique.”

La Flandre a pris de l’avance

Inutile de tourner autour du pot : la Flandre a pris une sérieuse longueur d’avance sur la Wallonie et Bruxelles à Taïwan. Les liens privilégiés noués, depuis plusieurs années, entre l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs et Imec, le centre interuniversitaire flamand spécialisé dans les nanotechnologies et le numérique, y sont pour beaucoup. Mais la présence flamande sur l’île de Taïwan ne se limite pas à l’industrie des puces électroniques.

Dans le secteur des énergies renouvelables, en plein essor à Taïwan, les groupes Jan De Nul et Deme sont très actifs dans l’éolien en mer. Dans les échanges commerciaux, la Flandre se taille aussi la très grosse part du gâteau. “La Flandre compte pour 90 % des exportations belges vers Taïwan”, indique Frédéric Verheyden, directeur du Bureau belge à Taipei. Parmi les autres entreprises belges en vue, on peut citer Solvay, qui est en train de terminer la construction d’une première usine dans le sud de l’île (production de peroxyde d’hydrogène de haute qualité pour l’industrie des semi-conducteurs), Umicore, Barco, UCB, Puratos ou encore IBA.