Comment l’inventeur et entrepreneur Franky Zapata a réussi à faire voler les êtres humains

Pilote professionnel de jet ski, Franky Zapata se fait connaître du grand public à partir de 1996, année où il devient champion national français. Cela fait alors seulement deux ans qu’il pratique ce sport. Enchaînant les compétitions internationales jusqu’en 2010, il est titulaire d’une vingtaine de médailles dans la discipline et porte plusieurs titres de champion d’Europe et du monde. Il a 32 ans quand il met un terme à sa carrière sportive.

"Un incroyable talent"

Mais très vite, il enfile un nouveau tablier, celui d’inventeur. Ayant créé sa propre entreprise en 2008, Franky Zapata n’a qu’une seule idée en tête : fabriquer son propre "jetpack" nautique, une sorte de jet ski qui fonctionne grâce à un système d’hydro-propulsion. Il tire son idée des "Ceintures Rocket" d’un certain Thomas T. Moore (fin des années 1940) avec lesquelles il était possible de sauter quelques mètres grâce à la propulsion de bouteilles d’eau oxygénée comprimée. Mis au point en 2011, le Flyboard est officiellement présenté et commercialisé en 2012.

Pour faire connaître son invention en France, Franky Zapata participe à l’émission en 2013 La France a un incroyable talent. En dirigeant son engin au-dessus d’une piscine extérieure, il séduit rapidement le public qui le mène grâce à ses votes jusqu’en demi-finale. Un coup de communication redoutablement efficace : à l’heure actuelle, plus de 15 000 Flyboard ont été vendus au prix de 5 000 euros.

En parallèle, le Français travaille sur sa prochaine invention, dérivée du Flyboard : le Flyboard Air. La machine suit le même principe que le jetpack nautique, sauf qu’elle est propulsée par de l’air. Après avoir convaincu non sans difficulté les autorités françaises à autoriser ses vols de mise au point, l’entrepreneur parvient à présenter au monde ce nouveau jetpack en 2016 avec lequel est possible de voler dix minutes. En 2018, Franky Zapata effectue une démonstration au Mans en 2018, en volant au Grand Prix moto de France.

Franky Zapata sur son "Flyboard" au-dessus des Champs Elysées, le 14 juillet 2019. ©AFP

En route vers les États-Unis

L’inventeur fera surtout parler de lui lors de la fête nationale française de 2019, durant laquelle il survole le défilé militaire de la Patrouille de France sous les yeux du président Emmanuel Macron. Une prestation qui fait sensation et rendue possible par une subvention de 1,3 million d’euros accordée quelques mois plus tôt par la Direction générale de l’armement. Le ministère souhaite alors, comme l’explique Franky Zapata dans les pages du magazine L’Usine Nouvelle, commercialiser la technologie dans le domaine militaire pour accéder à des bâtiments ou d’aborder des navires en mer. Un projet finalement avorté, l’engin étant trop bruyant (compliqué pour les missions d’infiltrations), trop gourmand en carburant et pas assez autonome.

Toujours en 2019, Franky Zapata se lance le défi de traverser la Manche à bord de son Flyboard Air. Défi qu’il relève au bout de la deuxième tentative, la première s’étant soldée par un échec à cause d’une chute durant l’étape de ravitaillement. L’inventeur réussit donc à parcourir 35 kilomètres en 22 minutes. Un exploit qui lui vaut l’entrée dans le livre du Guinness des records mondiaux et qui l’émeut sous les micros et les caméras.

Franky Zapata est réconforté par sa femme Krystel alors qu'il essuie ses larmes lors d'une conférence de presse le 4 août 2019 à Sangatte après avoir réussi plus tôt dans la journée sa deuxième tentative de traverser la Manche sur son Flyboard Air. ©AFP

Aujourd’hui, l’entreprise "ZAPATA" présente donc au public l’AirScooter, après avoir abandonné pour des raisons économiques et écologiques le projet d’une voiture volante, le "JetTracer". L’AirScooter, innovation soutenue par des investisseurs comme l’Allemand Team Global ou l’Indien TVS Motor, est une machine hybride qui fonctionne au moyen de quatre moteurs thermiques et huit moteurs électriques.

La prochaine étape pour la firme est de construire des fly centers pour louer la machine à des fins de loisir à partir de 2024. Elle sera uniquement vendue aux partenaires franchisés de l’entreprise au prix de 100 000 euros. Dans un premier temps, l’expérience en AirScooter ne sera disponible qu’aux États-Unis et coûtera au moins 200 dollars.

Comptabilisant plus de 2 millions de vols en Flyboard, Franky Zapata explique à l’écran de BFM que "je ne suis pas quelqu’un qui aime le risque mais je suis capable d’en prendre. Je suis ni ingénieur, ni inventeur, je suis juste un passionné optimiste."