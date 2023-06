Le groupe aérospatial wallon Sonaca signe "le plus gros contrat de son histoire" avec Airbus

"Sonaca devient désormais le fournisseur officiel des volets de bord de fuite de l'Airbus A321XLR, et étend son contrat historique pour la fourniture des bords d'attaque (pour les avions) A320 et A350. Il s'agit, pour le groupe Sonaca, d'une avancée majeure dans sa stratégie de diversification produit. Ces contrats représentent le plus important succès commercial jamais signé pour Sonaca", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.