Périmés, plus de 8 millions de vaccins contre le Covid vont être détruits par le gouvernement

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, s’est exprimé lors d’une séance à la Chambre des représentants à propos de la destruction de plusieurs millions de doses de vaccin contre le coronavirus parmi les 15,3 millions dont la Belgique dispose. “Plusieurs études montrent que l’efficacité du vaccin BA.4/5 modifié est nettement supérieure à celle du vaccin original”, a pointé le ministre. “Nous ne pouvons donc plus utiliser les vaccins originaux excédentaires. Ils vont être détruits dans les plus brefs délais. On parle de 2.631.000 doses de Moderna et de 3.305.220 doses de vaccins ARNm de Pfizer. C’est une conséquence purement liée aux nouveaux types de vaccins qui ont été développés”, souligne Frank Vandenbroucke.