Cette invention wallonne qui va permettre d'économiser 1% de carburant dans l'aérien

L’entreprise liégeoise, filiale du groupe international Safran, s’est spécialisée ces dernières années dans un domaine bien particulier, celui des compresseurs basse-pression des moteurs d’avion ou “boosters” en anglais. La société d’Herstal, qui emploie 1 700 personnes dont 1 500 en Belgique, est même devenue le leader mondial de ce segment particulier. Elle est ainsi dans tous les bons coups des projets du futur, à commencer par celui du GE9X, le moteur commercial le plus puissant au monde qui équipera les gigantesques Boeing 777X dans les prochains mois.

Des moteurs plus grands et des avions avec des ailes plus hautes

En 2035, l’idée est aussi de commercialiser le moteur Rise développé conjointement avec les Américains de General Electric et qui est présenté comme un “saut technologique” vers une aviation sans carbone. “Ces nouveaux moteurs seront beaucoup plus grands, ce qui nécessitera de revoir le design des avions actuels qui devront notamment avoir des ailes plus hautes et plus grandes”, explique M. Lepot. Safran et les autres motoristes seront ainsi amenés à travailler très étroitement avec les incontournables Boeing et Airbus pour construire cet avion vert du futur dont l’industrie rêve.

Un centre de test de 3 000 m2 à Herstal

Mais c’est sur une autre partie d’un moteur d’avion que Safran Aero Boosters entend faire, dès aujourd’hui, sa petite révolution. Il s’agit d’un échangeur de chaleur, un objet d’une vingtaine de centimètres de long en aluminium. La prouesse des ingénieurs wallons est d’avoir modifié la forme classique de cet objet en la rendant plus aérodynamique. Une évolution qui peut paraître minime, mais qui amène des résultats significatifs.. Les moteurs équipés de cette pièce de la pépite liégeoise permettront d’économiser jusqu’à 1 % de carburant. “Pour un avion long-courrier, notre produit va réduire de 4 000 tonnes ses émissions de CO₂ et apportera une économie de plus d’un million de dollars sur sa durée de vie”, insiste M. Lepot. Un argument économique qui devrait séduire les industriels.

Notons que l’échangeur de chaleur de Safran Aero Boosters est imprimé en 3D, en partie en Belgique. L’entreprise, détenue à hauteur de 30 % par la Région wallonne, va aussi construire un centre “unique en Europe” de près de 3 000 m² à Herstal pour tester ces produits. Le premier essai est prévu pour 2024. Safran Aero Boosters compte utiliser au maximum ce nouveau bâtiment : près de 15 % de son chiffre d’affaires est ainsi est consacré à la recherche, technologies et développement.