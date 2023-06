La proposition de loi sur le taux d’épargne pourrait entraîner "des pertes sur plusieurs trimestres pour certaines banques"

Dans la note demandée par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) , la BNB avait avancé un impact de 4,5 milliards d’euros à comparer à un bénéfice des banques belges de 7,7 milliards en 2022. De quoi faire comprendre qu’une telle mesure entamerait fortement la rentabilité de banques belges. “C’est une estimation brute. Elle est basée sur une règle de trois. Elle est imparfaite car elle donne l’impact sur les profits futurs tout en prenant comme comparaison de base la seule année 2022. On réfléchit à un modèle dynamique qui prend en compte la dimension temporelle. Ce qui est sûr c’est que certaines banques afficheraient des pertes pendant plusieurs trimestres. Il s’agit des banques moins diversifiées. Et pas que des petites banques”, a expliqué Pierre Wunsch. Et d’estimer que “l’impact final reste incertain. Il dépendra de la hausse des taux de la Banque centrale européenne”, a-t-il ajouté, tout en sous-entendant que la BCE pourrait encore relever ses taux en juillet.

”Des taux vraisemblablement trop bas”

Le fait qu’il y ait un risque important de pertes est une raison suffisante pour justifier l’avis négatif de la BNB pour cette initiative législative. Car, pour lui “il est stupide de dire qu’il n’y a pas de lien entre la rentabilité et la stabilité financière”.

Mais, Pierre Wunsch ne s’est pas dit opposé à l’idée d’une initiative législative “pour autant qu’elle n’ait pas d’impact ou un impact limité sur la stabilité financière”. Et de préciser que l’avis de la BNB n’était pas “contraignant”. Rien n’empêcherait donc le gouvernement de passer outre.

Alors que le gouverneur a reconnu d’emblée que les taux d’épargne étaient “vraisemblablement trop bas”, plusieurs députés l’ont interrogé sur le manque de concurrence en Belgique. Ce à quoi a répondu qu’il “était très difficile de répondre à cette question”. Il a estimé qu’il y avait certainement plus de concurrence sur le segment des prêts hypothécaires “où les gens font plus attention aux différentes offres” que sur celui des livrets d’épargne pour lesquels “les clients ne reçoivent pas grand-chose”.

À la question des éventuels surprofits des banques, le gouverneur a estimé “qu’il n’y avait pas d’indication claire pour parler de surprofits”. ll avait débuté son exposé en affirmant que la BNB n’est “certainement pas le représentant des syndicats des banques. Il est le syndicat de l’intérêt général”.

Le député Ecolo Gilles Vanden Burre a regretté que “la BNB ne fasse pas de contreproposition, ce qui permettrait d’avoir un dialogue”.