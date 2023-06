La Région wallonne investit dans le cannabis médical

C’est de cette manière, pour le moins insolite, que les trois fondateurs de CBX Medical ont officialisé, ce mardi, l’obtention d’un subside du SPW (Service Public Wallonie) de 573 500 euros pour financer un projet de recherche et de développement sur le cannabidiol (CBD), qui est l’une des nombreuses molécules extraite de la plante de cannabis. Contrairement au très peu recommandable THC (Tetrahydrocannabidiol), le CBD n’est pas un narcotique et n’a aucun effet psychotrope.

Il s’agit du plus gros subside jamais octroyé en Belgique et du premier accordé par la Région wallonne. La start-up, qui a décidé de compléter le subside du SPW par un apport de 226 500 euros, utilisera cette somme pour mener des recherches avec la faculté de pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles afin d’augmenter la biodisponibilité des cannabinoïdes. “L’objectif, expliquent Lionel Quataert, cofondateur et CEO de CBX Medical, et Rémi Rosière, cofondateur de la spin-off InhaTarget Therapeutics et conseiller scientifique de CBX Medical, est de développer un nouveau médicament à base de CBD dont la biodisponibilité sera plus élevée et dont les voies d’administration seront plus optimales”. Plus la biodisponibilité d’une molécule est élevée, plus le produit – fabriqué à partir de cette molécule – peut être efficace. “On peut espérer des premiers tests cliniques à un horizon de cinq ans”.

Un potentiel considérable

Interrogée sur les raisons qui ont décidé la Région wallonne à soutenir financièrement le projet de recherche de CBX Medical, Isabelle Georis, spécialiste en recherche et innovation au SPW, explique, avant tout, que ce dossier a été traité avec la même rigueur et la même objectivité que tout autre dossier. “Ce qui nous a convaincus, c’est la plus-value du projet de CBX Medical par rapport à ce qui existe déjà. Il y a une réelle innovation. Un autre critère important est la possibilité, sur le long terme, d’une valorisation économique de la recherche”, expose Isabelle Georis.

guillement "À l'avenir, les cannabinoïdes prendront sans aucun doute leur essor, car il y a encore beaucoup à découvrir".

”En 2023, relève Rémi Rosière, la recherche sur le cannabis médical n’en est qu’à ses balbutiements. À l’avenir, les cannabinoïdes prendront sans aucun doute leur essor, car il y a encore beaucoup à découvrir”. Un avis que partage Frédéric Louis, médecin de la douleur à la Clinique CHC Heusy (Verviers). “Le potentiel des molécules de cannabinoïdes est considérable dans la mesure où ils agissent, sans aucun effet secondaire, sur énormément de parties du corps, soutient M.Louis. Si on réussit à faciliter l’accès à ces molécules et à améliorer le cadre légal belge, comme c’est le cas en France et aux Pays-Bas, on est certainement à l’aube d’une nouvelle et belle ère pour le cannabis médical”.