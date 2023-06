Les drones belges Sky-Hero, fournisseur unique du FBI: “Nous ne sommes pas des vendeurs d’armes et nous évitons de fournir certains pays"

”En 2015 après les attentats de Bruxelles et Paris, nous avons été contactés par les forces spéciales de la police fédérale belge, raconte Alexis Franck, directeur général de Sky-Hero. Nous avons travaillé pendant un an pour cerner leurs besoins et développé notre premier drone dédié aux interventions tactiques : le Loky 1.” Aujourd’hui, la police fédérale belge est toujours cliente de Sky-Hero.

Fournisseur unique du FBI

Depuis 2017, la société compte parmi ses clients pas moins que le FBI, qui a choisi le Belge comme fournisseur unique il y a deux ans. D’autres agences fédérales américaines utilisent aussi le Loky 2, comme l’agence policière du Département de la Justice (DEA). Sky-Hero équipe plus de 400 agences dans 35 pays pour un total de 3 000 drones déployés. “Nous fournissons toute l’Europe, les États-Unis, le Canada et notre but est de conquérir le Japon, la Corée du Sud, Singapour, les Philippines… Nous venons d’ailleurs de signer un premier gros contrat d’un demi-million d’euros avec l’Indonésie. C’est notre premier grand succès en Asie”, partage Alexis Franck.

Sky-Hero équipe plus de 400 agences dans 35 pays pour un total de 3 000 drones déployés. ©JEAN LUC FLEMAL

En 2022, l’entreprise qui rassemble 20 collaborateurs a réalisé une marge brute de 3,5 millions d’euros. Depuis trois ans, la société est rentable et affiche une croissance annuelle de 100 %.

”Nous ne sommes pas des vendeurs d’armes, et dans tous les cas notre charte déontologique fait que nous évitons certains pays comme le bloc russe, la Corée du Nord, l’Iran, le Pakistan… insiste Thibault Anderlin, marketing manager chez Sky-Hero. Nous avons déjà refusé des opportunités avec l’Irak, la Syrie ou encore le Kazakhstan.” Et le directeur général de souligner : “Au début de la guerre en Ukraine, nous avons offert 10 drones à l’armée ukrainienne, qui s’en est notamment servie pour sécuriser des bâtiments.”

Au global, le conflit russo-ukrainien aurait surtout développé le business des drones outdoor.

Système tactique robotisé

Tous les clients de Sky-Hero utilisent la deuxième génération du drone volant, Loky 2, sortie à l’été 2020. Mais la société ne propose pas seulement le Loki 2, plutôt un système tactique robotisé complet également pourvu d’un drone terrestre et d’une caméra perche toute récente. “Notre véritable atout est la modularité. Avec une seule télécommande, on peut piloter jusqu’à quatre engins au choix. Le but est de regarder ce qui se passe dans une maison, dans un couloir, sans prendre le risque d’y envoyer des hommes directement. Cela peut être utile en cas d’engin explosif improvisé ou de Fort Chabrol (prise d’otage, NdlR)”, décrit le directeur général.

Le drone terrestre de Sky-Hero a déjà résisté au passage d'un hummer de trois tonnes. ©Layam Robert

Le Loki 2 peut voler 17 minutes en continu et environ 40 minutes en utilisation normale (vol entrecoupé de pauses). L’engin comprend un mode “floor” pour aller voir sous les lits en rase-mottes ou aller chercher de la drogue dans un faux plafond par exemple. Il est doté d’une caméra à vision diurne et nocturne, d’un laser, d’une torche, d’un stroboscope pour éblouir ou encore d’un signal d’alerte lumineux pour alerter la police ou guider des chiens. Plus silencieux, le drone terrestre dispose aussi d’une caméra et de quatre roues en caoutchouc pour pouvoir être lancé au loin et rebondir en position “prêt-à-rouler”. Il a déjà résisté au passage d’un hummer de trois tonnes, preuve de solidité, et peut transporter jusqu’à deux kilos, franchir des obstacles. Son autonomie est d’une heure.

Le drone volant est doté d'une torche et d'un stroboscope pour éblouir. ©JEAN LUC FLEMAL

Secteur de niche

Au fil du temps, Sky-Hero rajoute capteurs et intelligence artificielle au système, et améliore la facilité de pilotage.

Les drones de Sky-Hero sont conçus et testés à Bruxelles, et fabriqués à Vilnius en Lituanie. ©JEAN LUC FLEMAL

”Nous sommes vraiment dans la niche du drone tactique indoor qui n’intéresse pas forcément les grands groupes. Nos deux principaux concurrents sont aux États-Unis et en Israël, mais nous avons bien trois ans d’avance sur eux en termes d’analyse du besoin client”, appuie Alexis Franck. Tous les drones de Sky-Hero sont conçus et testés à Bruxelles, et fabriqués à Vilnius (Lituanie). L’entreprise ne travaille pas sur les composants sensibles avec la Chine, d’où la confiance que lui accordent les agences fédérales américaines notamment.

En 2023, le Belge veut recruter sept personnes et créer une “maison fictive” au cœur de ses locaux. “Cette installation va permettre de former nos clients aux subtilités du pilotage de drones : escalier en colimaçon, rideau de douche, velux ouvert… Il y aura même une salle de classe”, conclut le directeur général.