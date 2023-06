Les revenus générés par les clubs de football en Europe, tous pays confondus, ont atteint quelque 29,5 milliards d’euros lors de la saison 2021-22, selon l’étude annuelle de Deloitte publiée dans la foulée de la fin des championnats nationaux pour la saison 2022-2023. Il s’agit d’une hausse de 7 % sur un an pour cette analyse englobant les équipes de 1ere division.

Sans véritable surprise tant la tendance est lourde, cinq championnats se distinguent en brassant à eux seuls pas moins de 60 % de ce montant de 29,5 milliards d’euros, soit 17,2 milliards d’euros, en hausse de 10 % tout en battant le précédent record de 2018-19 (17 milliards). Largement affecté par le Covid avec l’obligation de jouer devant des stades vides, le foot européen a donc tourné la page.

Parents pauvres

Parmi les grands, la Premier League se distingue et creuse encore un peu plus l’écart : les clubs de l’élite anglaise ont réalisé un chiffre d’affaires global de 6,4 milliards d’euros, en hausse cette fois de 12 %. C’est près du double de la Liga espagnole, 2e avec 3,3 milliards, qui coiffe de peu la Bundesliga allemande (3,1 milliards). L’Italie (2,3 milliards) et la France (2 milliards) sont les “parents pauvres” des championnats les plus riches.

Cette suprématie anglaise repose, faut-il le rappeler, sur l’intérêt du monde entier pour les matchs de Premier League : il suffit de voir les publicités défilant sur les panneaux encadrant les terrains pour s’en persuader : elles sont souvent destinées aux publics asiatiques.

Pour cette saison 2021/22 justement le championnat anglais a touché la somme de 3,5 milliards d’euros de droits TV domestiques et internationaux, selon les chiffres de Football Benchmark. Avec 2 milliards d’euros récoltés, la Liga espagnole tire son épingle du jeu, suivie par la Bundesliga à près de 1,5 milliard d’euros. C’est encore 1,12 milliard pour la Serie A italienne, affectée par des “contrats de droits nationaux et internationaux de moindre valeur”. C’est à peine 687 millions d’euros pour la Ligue 1 : la perspective de regarder Brest-Auxerre ou Nantes-Clermont est manifestement moins attrayante que celle de suivre chaque week-end des équipes anglaises toutes plus renommées les unes que les autres.

À lire aussi

Manchester City devant le Real

Dans une autre étude publiée en début d’année consacrée cette fois aux clubs, Deloitte répertoriait d’ailleurs onze équipes de Premier League au sein du Top 20 européen. Et c’était une nouvelle fois Manchester City qui dominait le classement avec un chiffre d’affaires de 731 millions d’euros, devant le Real Madrid (713,8 millions), Liverpool (701,7 millions), Manchester United (688,6 millions) et le Paris Saint-Germain (654,2 millions). Sur les 731 millions d’euros encaissés par les Citizens, près de 300 millions étaient des droits TV et 64 millions pour les revenus obtenus les jours de match (tickets, loges, merchandising).

Si la puissance financière de Manchester City s’est illustrée cette saison par un fabuleux triplé (championnat, FA Cup et Ligue des Champions, pour la 1ere fois), l’argent ne fait pas forcément le bonheur des supporters. C’est avant tout le cas du PSG, qui n’a pas passé le cap des 8es de finale de la Ligue des Champions. Les 252,2 millions de revenus de Leicester (17e) et de Leeds (18e) ne les ont pas empêchés d’être relégués, alors que Newcastle (20e avec 212 millions) a réussi à décrocher son ticket pour la Ligue des Champions. Naples a gagné le championnat italien alors qu’il ne figure pas dans le Top 20, où l’on retrouve la Juventus (11e), l’Inter Milan (14) et l’AC Milan (16). Comme quoi une bonne équipe et un bon coach, c’est quand même utile.

Coûts salariaux

Reste qu’il faut (bien) les payer. “La croissance des revenus des “cinq grands” a été surpassée par une augmentation de 15 % des coûts salariaux par rapport à 2018/19 à 12,3 milliards d’euros au cours de la saison 2021/22, entraînant une baisse des bénéfices de 1,8 milliard d’euros depuis 2018/19”, note Deloitte dans son dernier rapport. Le paiement des salaires (joueurs, staff, personnel administratif) représente 59 % des revenus des clubs de la Bundesliga et 87 % des revenus des clubs de Ligue 1.

Et qu’attendre de la prochaine saison ? Deloitte table sur un chiffre d’affaires à 18,2 milliards d’euros pour les cinq grands. “La Premier League s’apprête à étendre sa position dominante, en raison du démarrage de nouveaux accords de diffusion nationaux et internationaux en 2022/23, et la poursuite de la hausse de ses revenus commerciaux”. Du coup, l’écart de revenus avec la Liga espagnole devrait augmenter à 3,3 milliards d’euros.

De quoi permettre aux clubs anglais de poursuivre leur bonne trajectoire des dernières saisons en Ligue des Champions (Liverpool 2019, Chelsea 2021 et Manchester City en 2023) après une domination espagnole (cinq victoires consécutives de 2014 à 2018 ? West Ham a en tout cas lui aussi vaincu une équipe italienne en finale de la Conference League. Et c’est un club espagnol, Seville, qui a remporté l’Europa League, face là encore à une équipe italienne. Les deux grands ont bel et bien dominé la saison.