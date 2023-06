Qui est Joseph Tsai, le nouveau patron du géant de l’e-commerce Alibaba ?

Avec une fortune estimée à 7,9 milliards de dollars selon le magazine Forbes, cet homme d’affaires taïwano-canadien est titulaire de deux diplômes de l’Université de Yale : une licence en “économie et études est-asiatiques” et un doctorat en droit.

Il commence sa carrière en 1990 au cabinet international d’avocats Sullivan&Cromwell, en tant qu’associé fiscal à New York. Mais très vite, “Jo Tsai” se découvre une âme de leader. Ce qu’il désire, c’est monter les échelons de manière rapide et efficace. Il devient en 1994 le vice-président de la société d’investissement Rosecliff. L’année suivante, il rejoint la branche hongkongaise la société d’investissement Investor AB détenue par la famille suédoise Wallenberg. Il y gère les investissements privés en Asie de 1995 à 1999.

Création d’Alibaba avec Jack Ma

La raison de son interruption de carrière au sein d’Investor AB est la création d’Alibaba, qu’il cofonde avec l’entrepreneur chinois Jack Ma, président du groupe jusqu’en 2019. Fait étonnant : Joseph Tsai accepte alors un salaire initial de seulement de 50 dollars par mois. Un pari risqué mais récompensé avec les années : il est aujourd’hui le 9ème hongkongais le plus riche et apparait dans le top 300 des plus grands milliardaires du monde.

Joseph Tsai est membre du conseil d’administration depuis les débuts du groupe et en est le vice-président exécutif. Directeur financier de l’entreprise jusqu’en 2013, il siège également au comité d’investissement et à celui d’Ant Group, la filiale finance et paiement d’Alibaba.

Fervent passionné de sport, Joseph Tsai rachète en 2018 au milliardaire russe Mikhail Prokhorov 49 % des Brooklyn Nets, équipe de basket-ball américaine, pour une valeur de 2,3 milliards de dollars. L’année suivante, il acquiert les 51 % restants et devient ainsi le nouveau propriétaire et le nouveau président de cette franchise de la NBA. La valeur du contrat est estimée à 3,5 milliards de dollars. “Son expertise sera précieuse dans les efforts entrepris par la ligue pour se développer en Chine et sur d’autres marchés internationaux”, déclare à l’époque Adam Silver, commissaire de la NBA. Joseph Tsai devra payer la même année une amende de 35 000 dollars pour avoir contesté sur Twitter l’arbitrage d’un match entre les Nets et les Sixers.

Le 3 octobre 2021, le nom du multimilliardaire apparaît dans la liste des Canadiens épinglés dans l’affaire des Pandora Papers. Les documents de fuite révèlent que Joseph Tsai a créé plus de dix sociétés écran pour la cession d’actifs avant la cotation d’Alibaba aux États-Unis en 2014.

Restructuration des activités

L’arrivée de Joseph Tsai à la tête d’Alibaba intervient alors que le groupe est la cible depuis plusieurs années d’un tour de vis réglementaire des autorités chinoises contre les géants de la tech. Le géant de l’e-commerce avait été le premier à en subir les frais : fin 2020, Pékin avait ainsi stoppé une gigantesque entrée en Bourse à Hong Kong d’Ant Group, 48 heures avant l’événement. Le mois suivant, Alibaba était visé par une enquête pour entrave à la concurrence. Ces déboires avaient fortement pénalisé sa rentabilité en 2022. Le pouvoir chinois semble toutefois lâcher du lest ces derniers mois et adopter une attitude plus conciliante envers le secteur, dans un contexte de ralentissement économique.

Père de trois enfants, Joseph Tsai prendra officiellement ses fonctions le 10 septembre, au moment où le groupe entreprend une vaste restructuration de ses activités. Alibaba compte en effet se découper en six entités distinctes avec l’ambition de pouvoir les coter en Bourse séparément, ce qui constitue un changement majeur pour l’entreprise.