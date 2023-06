Selon Antenna, “Netflix a enregistré près de cent mille abonnements quotidiens les 26 et 27 mai”. La plateforme a commencé à limiter le partage des comptes le 23 mai aux États-Unis. Toujours selon les mesures d’Antenna, cela représente une hausse de 102 % par rapport au rythme des abonnements sur les deux mois précédents. La dernière fois que Netflix a enregistré de telles performances, c’était en avril et mai 2020, en pleine pandémie.

”Les annulations ont également augmenté au cours de cette période, mais pas autant que les nouveaux abonnements. Le ratio entre les inscriptions et les désabonnements depuis le 23 mai est en hausse de +25,6 % par rapport aux deux mois précédents” souligne encore le bureau d’études.

Rassurer Wall Street

Ces chiffres devront être officiellement confirmés lors du prochain résultat trimestriel de Netflix. Mais ils rassureront déjà Wall Street où l’on se préoccupe désormais de la bonne rentabilité des opérateurs de streaming.

En mai dernier, Netflix, qui compte plus de 232 millions d’abonnés dans le monde, annonçait que les utilisateurs américains et d’une centaine d’autres pays – dont la Belgique – devraient désormais payer un supplément pour partager leurs codes d’accès au service avec des personnes non membres de leur foyer, dans le cadre de sa stratégie pour diversifier ses revenus.

La mesure est la conséquence d’une année 2022 difficile, marquée par des pertes d’abonnés au premier semestre, avant de rebondir au second.

”Plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui affecte notre capacité à investir dans de grands films et séries télévisées”, avait justifié Netflix à la veille d’en interdire la pratique. ” Nous avons toujours facilité le partage d’un compte pour les personnes vivant ensemble, avec les différents profils et la possibilité de regarder chacun son programme” sur différents écrans, en simultané.

La pratique de tolérance de Netflix a permis à la plateforme d’afficher des temps visionnages flatteurs pour ses séries et contenus. Dans un premier temps, les investisseurs de Wall Street avaient pris en compte ces volumes ainsi que la croissance des abonnements. Quand celle-ci a commencé à stagner et que Wall Street a reporté son attention sur les revenus, il est devenu urgent pour Netflix d’adopter une autre stratégie.

Le rebond d’abonnements, s’il se confirme, devrait conforter le chiffre d’affaires de Netflix et lui permettre de conserver sa position de leader du secteur. Autre effet : la stratégie de la suppression des comptes partagés sera probablement copiée à brève échéance par les autres streamers, Disney + en tête, qui a un besoin impérieux de combler son déficit.