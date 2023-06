Taux d'épargne : la Banque nationale est-elle trop laxiste avec les banques ?

Taux inférieur à 2 %

Plusieurs économistes ont critiqué l’argumentation de la banque centrale belge, qui de surcroît semble être en contradiction avec les propos rassurants tenus au moment de la faillite de la banque américaine SVB. Pour Paul De Grauwe, “la BNB reprend le discours des banques” en faisant valoir qu’une hausse des taux sur les dépôts d’épargne se répercute sur l’entièreté des dépôts – on parle de 300 milliards – tandis que la hausse des taux sur les actifs comme par exemple les crédits hypothécaires n’affecte que les nouvelles créances.

Or, à la fin de l'année dernière, la moyenne de taux sur l’encours des crédits hypothécaires à taux fixe est inférieure à 2 %. La BNB estime que les banques risquent de subir des pertes substantielles si elles haussent nettement le taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne, ce qui pourrait mettre en danger la stabilité financière du secteur. “Si ce raisonnement est correct, il s’ensuit que la BNB a fait défaut car elle aurait dû intervenir et forcer les banques à se couvrir contre le risque de hausse des taux d’intérêt. C’est sa responsabilité comme superviseur. Personnellement je crois que la plupart des banques se sont couvertes. Si tel est le cas, elles peuvent majorer les taux d’intérêt sur les dépôts de d’épargne sans subir des pertes catastrophiques”, estime Paul De Grauwe.

De quoi “faire paniquer”

Dans une opinion récemment parue, l’économiste Etienne de Callataÿ, estime que l’argument de la BNB selon lequel “les taux incroyablement bas” sur les livrets est la “contrepartie des bas taux hypothécaires à taux fixes qui ont été octroyés ces dernières années” a de quoi “faire paniquer”. Car cela voudrait dire que nos banques sont “loin d’être solides”. Et de pointer du doigt la BNB. “Très franchement, en entendant cet argument, il y a lieu, et d’urgence, d’interroger la Banque Nationale de Belgique pour savoir si, oui ou non, elle a toléré ce genre de pratique à très haut risque. Un tel “mismatch” (N.d.l.R décalage) en termes de gestion actif/passif est une faute professionnelle majeure justifiant un retrait d’agrément !”, écrit l’économiste.

Nous avons essayé de savoir dans quelle mesure la BNB a pu autoriser un tel “mismatch” sans avoir de réponse précise. En clair, nous avons demandé quelle duration les banques sont autorisées à appliquer pour les livrets d’épargne. Est-il vrai, comme il se murmure, que la BNB accepte que les banques considèrent les livrets d’épargne comme des dépôts à deux ans. Ce qui équivaut à dire implicitement qu’elles auraient théoriquement un délai de deux ans pour répercuter la hausse des taux en vigueur sur les marchés. “Les banques doivent estimer la vitesse à laquelle la rémunération des dépôts sans échéances sera adaptée, en ligne avec les évolutions du passé “, nous a répondu la BNB. Impossible donc de savoir s’il y a une duration maximum…

Les remarques ou critiques des économistes montrent que le débat sur le taux sur les livrets ne met pas seulement en cause les banques, mais aussi le rôle de leur régulateur. Avec comme question clé : a-t-il imposé des règles suffisamment strictes en matière de gestion de risques de taux ?