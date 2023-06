La chaîne veut ainsi pourvoir aux besoins de ses restaurants existants ainsi que des prochaines ouvertures. "En 2023, pas moins de 8 nouveaux restaurants auront ouvert leurs portes et nous en prévoyons 10 autres pour 2024", souligne Kevin Derycke, CEO de Burger King Belgique. Au premier semestre, trois nouveaux restaurants ont ouvert dans le Plat pays à Roulers, Malines et Wilrijk, et d'autres suivront dans les semaines à venir, notamment à Termonde et Philippeville.

Les candidats intéressés peuvent postuler via le site web de Burger King. Il n'est pas nécessaire de posséder un diplôme.