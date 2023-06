Carrefour n'a pas pu faire capoter le deal entre Mestdagh et Intermarché

La Cour des marchés a en effet confirmé, le 14 juin, la décision d’autoriser l’acquisition des supermarchés Mestdagh par Intermarché, selon un communiqué de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) dévoilé ce mercredi.

Le problème ? Quelque 18 de ces supermarchés Carrefour Mestdagh, passés dans le giron des Mousquetaires, permettaient à Intermarché d’avoir une position dominante dans certains endroits du Hainaut et de la province de Namur, avec des hausses de prix effectuées au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs, avait constaté Carrefour. Selon l’enseigne, ladite Autorité avait commis des “erreurs d’appréciation” sur l’impact sur la concurrence après le rachat de cette petite vingtaine de magasins.

Carrefour espérait pouvoir se positionner favorablement pour mettre la main sur ces supermarchés qui auraient fait l’objet d’un nouveau processus de vente si la Cour des marchés se rangeait à ses arguments. Il n’en a donc rien été.

Partenariat chahuté

Carrefour et Mestdagh, il est vrai, ne s’étaient pas quittés dans les meilleurs termes au gré d’une relation commerciale parfois très tendue. Fin 2019, Mestdagh avait ainsi dénoncé le contrat signé avec Carrefour, en vertu duquel il s’engageait, depuis 2010, à vendre des produits de la marque Carrefour dans ses magasins justement nommés Carrefour Mestdagh (anciennement Champion). Le calme était rapidement revenu entre les deux partenaires qui s’engageaient, par la suite, pour une nouvelle période de 10 ans dans le cadre d’un contrat de “master franchise”.

Tout semblait donc aller pour le mieux jusqu’au coup de théâtre de décembre 2021. Le groupe Mestdagh annonçait alors mettre un terme à son partenariat avec Carrefour, avec toutefois un préavis d’un an prévu contractuellement.

Première vague

Dès le mois de mars 2022, un accord intervenait entre Mestdagh et Intermarché pour le rachat des Carrefour Market. “Cette opération permettra de constituer un acteur significatif de la distribution en Belgique. Avec 87 supermarchés pour Mestdagh et 78 magasins pour Intermarché Belgique, le nouvel ensemble aura une couverture idéale de son territoire et offrira aux consommateurs la force combinée des deux groupes”, avaient souligné les deux nouveaux partenaires lors de l’annonce de l’accord. Intermarché pouvait aussi prendre pied à Bruxelles, en reprenant cinq supermarchés.

Ce rachat a été effectif depuis le 1er janvier dernier. Cela n’a pas été sans mal pour le nouvel attelage : des mouvements de grève ont eu lieu dans des magasins Mestdagh, jusqu’alors gérés en propre et qui devaient passer sous franchise, qui est le modèle d’Intermarché. En cause, comme chez Delhaize, la crainte de pertes d’emploi et des conditions de travail moins favorables.

Une première vague de 16 magasins passera sous franchise à partir du 1er juillet. La deuxième vague est attendue dans le courant du mois de septembre.