Festivals et concerts en Belgique : les arnaques aux faux tickets se multiplient, voici comment les éviter

Plus inquiétant encore, l'organisation constate une tendance à la hausse et s'attend donc à comptabiliser davantage de fraudes cette année. Les faux billets peuvent être des tickets de concerts ou de festivals, mais aussi des entrées à des événements sportifs.

Les 141 signalements de fraudes signalés au SPF Economie correspondaient à un montant total déclaré de 13 141,76 euros. Cette année, 82 consommateurs ont déjà communiqué des problèmes via le Point de contact du SPF Economie, pour un préjudice total déclaré de 8.334,51 euros.

De quels canaux se méfier ?

Les tickets copiés ou falsifiés sont proposés dans de fausses annonces sur les médias sociaux, les plateformes de vente et de faux sites web. On pense que notre interlocuteur revend un véritable ticket, alors que celui-ci a en fait prévu de nous berner dès le départ avec un faux document ou un vrai ticket copié. Les échanges concernant la transaction s'effectuent souvent via des faux profils sur les applications de messagerie. Les escrocs ont différentes techniques pour inspirer confiance, comme partager des photos des billets ou de leur carte d'identité (qui n'est évidemment pas la leur).

Or, après l'achat, les tickets ne sont pas livrés car ils n'existent tout simplement pas, ou bien arrivent à destination mais sont inutilisables. Les faux profils finissent toujours par disparaître des applications de messagerie.

Avant les préventes officielles

Il arrive parfois que les escrocs créent carrément de faux sites web pour vendre leurs tickets frauduleux. D'après le SPF Economie, pour piéger un maximum de monde, ces personnes se concentrent sur les grands concerts, festivals ou événements très populaires pour lesquels les billets se vendent généralement en quelques heures, voire moins. Ils entrent en action juste après l'annonce du concert ou de la tournée et avant le début de la prévente officielle. Après avoir passé commande, le consommateur reçoit un e-mail de confirmation d'apparence professionnelle, mais les tickets n'arrivent jamais, ou alors sont invalides.

Pour se prémunir de ces arnaques, le SPF Economie préconise de toujours acheter ses tickets sur le site web officiel de l’événement ou de l’artiste, et donc d'éviter de cliquer sur le premier lien qui apparaît en haut des résultats Google. Les recherches de billets sur les réseaux sociaux et les petites annonces sont également à éviter.

A noter qu'il est possible de vérifier la fiabilité du site sur lequel les places sont proposées grâce à l'outil en ligne Trustpilot.

Si c'est trop tard, la transaction bancaire peut éventuellement être contestée avec macarte.be, par exemple. Il est également possible de déposer plainte auprès de la police locale et bien sûr de signaler la fraude au SPF Economie via le scénario "Fraude à l'achat et à la vente en ligne". Ceci permet de recevoir des informations sur mesure et, peut-être, de lancer une enquête.