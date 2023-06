Le coût astronomique des factures impayées : "Les PME sont souvent victimisées par les grandes entreprises"

”À cause de l’inflation et des taux d’intérêt élevés, les entreprises ont du mal à acquitter leurs factures à temps, analyse Guy Colpaert, managing director d’Intrum Benelux. Cette problématique a des répercussions sur toute la chaîne. De plus en plus de sociétés ont des difficultés à payer leurs factures de manière ponctuelle, notamment parce que leurs propres factures sont aussi payées en retard…”

Ainsi, une entreprise belge sur trois souligne qu’elle va devoir demander des délais à ses fournisseurs. “Ces délais nuisent à la santé financière de sept entreprises sur dix, ajoute Guy Colpaert. Ce sont souvent les plus petites entreprises qui subissent la pression des grands comptes. Elles ont plus de risque d’être victimisées car elles sont moins bien organisées et les grandes entreprises, puissantes, retardent facilement et sans scrupule leurs paiements.”

Les entreprises énergétiques et les services publics sont particulièrement touchés. En moyenne, leurs clients dépassent la date d’échéance de paiement de 73 jours en 2023 contre seulement 48 jours l’année dernière.

De multiples répercussions

En Belgique, entre 2022 et 2023, le temps écoulé entre la date d’échéance convenue et la date réelle de paiement a augmenté de 57 % pour les consommateurs, de 25 % pour les entreprises et de 12,5 % pour le secteur public.

Concrètement, les retards de paiement peuvent entraîner des pertes de revenus (22 %), des problèmes de liquidités (22 %), une hausse des coûts de financement (20 %) ou encore un ralentissement de la croissance (20 %).

En outre, le suivi des débiteurs est un processus particulièrement chronophage. Plus de la moitié des sociétés belges disent avoir toujours plus de mal à négocier des délais de paiement avantageux pour tout le monde. En moyenne en Belgique, près de 10 heures par semaine sont consacrées au suivi des débiteurs.

”Si l’encaissement était plus efficace, les entreprises pourraient se concentrer sur leurs activités principales, leur croissance et leur développement durable. Investir dans une gestion efficace et optimale des débiteurs pourrait se traduire par d’énormes gains pour les sociétés belges. Elles pourraient ainsi payer leurs propres fournisseurs plus rapidement, ce qui entraînerait une spirale de paiements positive”, insiste Guy Colpaert.

Anticipation

Alors, quelles solutions ? “Tout d’abord, il ne faut pas laisser le suivi des impayés de côté mais en faire une priorité, partage M. Colpaert. L’idéal est de nommer un collaborateur spécialement dédié à cette tâche pour l’inclure dans le processus structurel et ainsi anticiper. Souvent, les PME notamment, agissent quand c’est trop tard.”

Enfin, un autre axe d’amélioration repose sur la formation des équipes commerciales, qui doivent apprendre à être plus strictes avec les clients, par exemple quand l’un d’eux réclame d’inclure des délais de paiement supplémentaires dans les conditions générales de vente. “Il faut savoir dire non”, conclut Guy Colpaert.