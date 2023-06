La Sabca en piste pour un contrat de 500 millions sur l'avion F-35 : "Il faudra construire un nouveau bâtiment à Lummen"

L’enjeu est de taille. Si le contrat est officialisé, il débouchera sur la production, dans l’usine de Sabca dédiée aux matériaux composites installée à Lummen (Limbourg), d’éléments d’ailes de l’avion de combat F-35. “On parle d’un montant potentiel de 500 millions d’euros, rien que pour la production et sans parler de la technologie qu’on va acquérir et que l’on pourra utiliser également dans le civil ou dans d’autres projets de Défense, explique Thibauld Jongen, le directeur général de Sabca. On est parti pour une trentaine d’années avec ce projet”.

”C’est une industrie adultère”

Concrètement, les Américains demandent aux Belges de produire, via une toute nouvelle technologie automatisée, des revêtements en composites pour la face intérieure des ailes (des “lower skin wings”) pour les F-35, ensuite assemblés aux États-Unis, en Italie ou au Japon. Même s’il rappelle que l’accord signé ce mercredi n’est qu’un premier pas vers un contrat, M. Jongen se montre particulièrement optimiste. “On pourrait commencer à produire à partir de 2027, explique le dirigeant belge. Il faudra construire un nouveau bâtiment à Lummen, avec des machines très spécifiques. L’investissement devrait tourner autour des 30 millions d’euros, en partie via nos fonds propres et en partie via des financements gouvernementaux”.

M. Jongen voit un autre intérêt à cet accord : le transfert de technologie. “Nous serons les seuls à utiliser ce nouveau processus. Lockeed Martin va vraiment nous prendre par la main pour qu’on puisse produire le plus rapidement possible”. Le patron n’exclut ainsi pas d’utiliser cette technologie léguée par les Américains dans le projet européen d’avion de sixième génération, Scaf, que la Belgique vient d’intégrer comme observateur. “Le Scaf ne commencera vraiment qu’en 2040. Ce sera une belle transition”, insiste M. Jongen.

Déjà un milliard d’euros de retombées économiques pour la Belgique ?

Et même si le F-35 et le Scaf risquent peut-être un jour d’être en concurrence, les Américains n’y verraient aucun problème, selon lui. “Nous sommes dans une industrie adultère, ironise M. Jongen. On peut être partenaire sur certains projets et concurrents sur d’autres”. De l’autre côté de la table, Randy Howard, l’un des vice-présidents de Lockheed Martin, a rappelé le long partenariat entre les Américains et les Belges, commencé il y a plus de quarante ans avec le F-16, et qui devrait continuer dans “les prochaines décennies”, selon lui.

“Si on se projette dans le futur, la Sabca et la Belgique vont produire un nombre de composants importants pour le F-35”, analyse, de son côté, le dirigeant belge. Les retombées économiques pour notre pays tourneraient, en cas de concrétisation de ce nouveau contrat, ainsi déjà autour du milliard d’euros, rien que pour la production de l’avion de combat américain.

“Le F-35 se vend très bien, conclut M. Jongen. C’est toujours très difficile d’évaluer des retombées économiques. On le voit avec le F-16 qui rapporte toujours à la Belgique” . Rappelons que notre pays a, en octobre 2018, acheté 34 avions de combat F-35 pour un montant de près de quatre milliards d’euros. Le gouvernement belge avait négocié, à l’époque, des garanties de retombées économiques avec cet achat. Elles commencent à se concrétiser.