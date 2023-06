Poubelles et bilan du "nouveau sac bleu": "Il faut continuer à communiquer, à expliquer aux gens l’utilité et l’importance du tri à la maison"

”Sur les 765 000 tonnes d’emballages que nos membres ont mis sur le marché belge en 2022, 95 % ont pu être recyclés, dont 81 % en Belgique”, avance l’organisme qui publie ses chiffres annuels, et donc le premier bilan des “nouveaux sacs”. Ce qui représente environ 22,8 kg de déchets récoltés par habitant en 2022, alors que le total atteignait seulement 14,9 kg en 2018.

On pourrait se dire que c’est un signal alarmant, qu’il y a de plus en plus de déchets. Mais selon Wim Geens, c’est surtout lié au fait que le “nouveau sac” (en clair, le fait que l’on peut mettre une palette élargie de déchets dedans) permet de récolter des déchets qui finissaient jusqu’ici dans les incinérateurs, voire pire, dans la nature. L’homme insiste également sur l’amélioration des technologies de tri et des processus chimiques de recyclage.

Précisons que ces 95 % signifient que presque l’entièreté des déchets sont repassés par la case recyclage. Mais ce qui ne veut pas dire que 95 % de la matière récupérée est “recyclée” et réutilisée.

Fin du plastique ? Pas si vite

Et à la question de savoir si les bouteilles plastiques devraient être remplacées par du verre ou autre – malgré le poids et ce que cela implique en termes de transport -, le CEO se veut nuancé. Rappelons que parmi les 4 800 membres de FostPlus, on compte des entreprises comme Coca-Cola, qui comptent bien sur le maintien de la filière plastique. “Nous avons le meilleur taux de recyclage d’Europe. Alors, évidemment qu’il faut éviter que trop d’emballages plastiques soient mis sur le marché. Mais les bouteilles représentent seulement 2 % des emballages recyclables. Et elles sont parfaitement recyclables et peuvent être réutilisées pour l’alimentaire”, tient-il à signaler.

”Grâce à l’élargissement du contenu à la quasi-totalité des emballages en plastique, FostPlus apporte près de 90 000 tonnes de matériaux supplémentaires à l’économie circulaire (par rapport à 2018). Cet élargissement a eu un impact considérable sur le pourcentage de recyclage du plastique, qui est passé de 52 % en 2021 à 61 % en 2022”, ajoute FostPlus, qui affirme que cet élargissement permet de rentabiliser encore plus la filière (plus de déchets récupérés, plus de reventes de matières recyclées à la clé) et doper l’économie circulaire.

”L’année 2019 a marqué le début d’investissements en vue de la construction de 5 centres de tri de haute technologie répartis dans toute la Belgique, qui sont à présent tous opérationnels”, ajoute encore FostPlus.

”Il faut continuer à communiquer, à expliquer aux gens l’utilité et l’importance du tri à la maison”, commente encore Wim Geens, en réponse aux réticences de certains citoyens à devoir adapter leurs habitudes.