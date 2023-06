Projet Drohme sur l'ancien hippodrome de Boitsfort : "Une étape symbolique" franchie ce mercredi

”L’ouverture de cette prairie est prévue vers septembre. Dans un premier temps, ce sera un espace minimaliste dédié à la biodiversité. Au début, on avait prévu une maison de la forêt. On a rectifié le tir en voyant la réaction des gens. Le but est de ne pas bâtir, de maintenir un espace naturel. Il était important que cela se fasse en bonne entente avec Drohme et la Société d’aménagement urbain. On veut mettre en avant le concept de porte d’entrée de la forêt de Soignes. Les gens s’y arrêteront et partiront à pied “, nous a précisé Benoit Willocx, directeur à Bruxelles Environnement.

Autres points d’attraction

Le golf est le principal, mais pas le seul, point d’attraction de ce lieu qui est intégré dans une zone Natura 2000. On y trouve aussi des ateliers créatifs, des écoles de musique (où officie notamment la chanteuse Marie Warnant), une école d’éducation canine, des locaux pour team building. Il existe, pour le moment, une dizaine d’occupants. Drohme vient de nouer un partenariat avec Woodpecker qui propose une restauration abordable dans le bâtiment le Pesage. La société Woodpecker s’est fait connaître par ses guinguettes installées un peu partout à Bruxelles pendant l’été. Son offre “food variée et conviviale rencontre déjà un grand succès”, souligne le communiqué.

”Il est évident que tout n’est pas terminé. Il y a encore des projets pour poursuivre les développements”, a également souligné le CEO. Un des défis réside dans l’amélioration du parking, qui n’est qu’un nid-de-poule. “Il est un des éléments extrêmement compliqué”, commente Benoit Willocx. Un pas important a toutefois été franchi avec le nouveau PRAS (Plan régional d’affectation du sol) où ce parking, jusque-là en zone forestière, a pu être échangé avec une zone de sport. Mais ce n’est pas pour autant que les travaux pourront commencer demain…

Malgré les “contrariétés” rencontrées au cours de ces dernières années, les actionnaires de Drohme Invest ne se sont pas détournés de leur idée de départ, “même si ce n’est pas tout à fait ce que nous avions imaginé”, a expliqué Michel Culot, président du conseil d’administration et principal actionnaire (avec 40 %). Pour le CEO de Drohme, l’objectif poursuivi n’est pas “la rentabilité mais l’équilibre économique”.