Tourisme sous-marin: un business destiné aux plus fortunés

Le coût ? 250 000 dollars par personne

Cela fait maintenant deux ans que OceanGate, la société privée en charge du Titan, propose des expéditions touristiques vers le Titanic pour “suivre les traces de Jacques Cousteau et devenir un explorateur sous-marin”. Fondée en 2009 par l’homme d’affaires Stockton Rush (qui fait partie des cinq personnes présentes dans le submersible disparu), l’entreprise américaine a depuis plusieurs années l’ambition de mélanger exploration et tourisme avec à son bord trois touristes, un pilote et un chercheur. Avec malgré tout un sacré coût pour les “civils” de l’expédition : 250 000 dollars par personne. Un prix qui s’explique par son innovation, mais aussi par son exclusivité puisque le Titan l’un des seuls appareils privés à pouvoir descendre à 4000 mètres de profondeur.

Tourisme sous-marin : rien en dessous de 1500 euros

Relativement nouveau mais en plein essor, le tourisme sous-marin arrive progressivement dans la diversification de plusieurs sociétés spécialisées dans l’aéronautique. Les océans recouvrent 72 % de la planète, mais seuls 5 % ont pour l’instant été explorés. L’entreprise Triton Submarines, également américaine, a été la première manufacture de submersibles au monde à exploiter ce filon encore quasiment inconnu à l’époque, en 2007. Depuis sa création, elle offre ses services pour la recherche, les tournages, l’exploration en haute mer et plus récemment, le tourisme. Si le prix pour les quelques privilégiés est calculé à la marge pour chaque exploration, la société n’hésite pas à investir dans le luxe. En 2017, Triton a lancé une collaboration avec Aston Martin pour la création de sous-marins de luxe réservés aux propriétaires de yacht. Le prix pour obtenir un de ces submersibles est malgré tout conséquent : 4 millions d’euros.

Le "projet Neptune", la collaboration entre Triton et Aston Martin. ©Aston Martin

Des sociétés plus “bon marché” proposent également ce type de services, comme DeepFlight, créé par l’ingénieur naval britannique Graham Hawkes. Pour un voyage d’une heure dans les fonds marins des Maldives en duo, il faut compter 1500 dollars.

Un secteur en plein développement

Si le secteur du tourisme sous-marin n’en est qu’à ses balbutiements, la donne risque de changer dans les années à venir, malgré les limites pour ce type de tourisme et les dangers rappelés par la disparition actuelle du “Titan”, ainsi que les conséquences que cela implique.

En 2019, un premier événement dédié au tourisme spatial et sous-marin a vu le jour. Le SUTUS ou “Space and Underwater Tourism Universal Summit”, organise tous les ans (en septembre cette année) une série de conférences à l’école hôtelière des Roches à Marbella, en Espagne, dans le but de faire rencontrer les principales entreprises du tourisme de luxe.

Entrepreneurs, explorateurs et politiques se réunissent durant trois jours pour “briser les frontières naturelles en dépassant les limites au-delà des continents”, comme l’indique le site officiel de l’événement. Nul doute qu’avec la disparition du sous-marin Titan, les moyens de communication et la sécurité seront au cœur des discussions de l’édition 2023, prévue fin septembre.