"Tous les médecins vont monter au front": l’Autorité de protection des données épingle DoctorAnytime. À juste titre ?

L'Autorité de Protection des Données (APD) épingle d'ailleurs l'une d'entre elles, de manière anonyme, dans une décision rendue publique le 14 juin. Selon plusieurs sources et avec confirmation du principal intéressé, il s'agit ici de DoctorAnytime.

"C'est une décision importante car certaines plateformes agissaient comme des cowboys. Les répercussions de cette décision seront conséquentes", estime Sébastien Deletaille, CEO de Rosa et concurrent de DoctorAnytime, qui réagit à la publication. S'il ne s'estime pas concerné par la décision, c'est que Rosa se base sur le consentement des praticiens et ne référence donc que ceux qui ont clairement marqué leur accord. Contrairement à DoctorAnytime mais également Médecin Belgique, myconsultation.be, Wisdoc, Doctena et Helena.

Que reproche-t-on exactement à DoctorAnytime ?

Selon plusieurs sources, le problème est que DoctorAnytime aurait ratissé large pour récupérer les données et coordonnées des praticiens, afin d'alimenter son répertoire et de doper sa visibilité et son référencement sur Google, entre autres, sans forcément demander l'avis des médecins. Alors que seuls les médecins "clients" de la plateforme seront ceux chez qui un rendez-vous peut être pris via l'interface. Car le business model est simple: les patients recherchent, gratuitement, un contact et la plateforme gère les agendas des médecins en quelques clics, met à disposition une fiche profil ainsi qu'une évaluation du médecin, qui, lui, paie un abonnement pour ce service.

"Tous les médecins vont monter au front", nous lance d'entrée Gilbert Bejjani, président de l'Absym Bruxelles, la fédération syndicale des professionnels de la santé. "Les agendas en ligne offrent une visibilité mais il faut que celle-ci reste un choix de la part des médecins. De plus, il y a les commentaires sur Google qui mettent une pression sur les médecins, qui sont déjà sous pression. Ils n'ont pas le temps de gérer cela aujourd'hui. Après, s'ils l'acceptent, c'est leur responsabilité. Mais chacun a le droit à sa vie privée. DoctorAnytime travaille directement avec Google pour référencer des personnes qui n'ont pas voulu l'être", ajoute-t-il. "Rappelons également que les médecins n'ont pas le droit de faire de la publicité en ligne. Des questions se posent", poursuit-il.

Des médecins non réglementés ?

"Je ne veux pas m'attaquer à DoctorAnytime directement, mais on l'a vu en France aussi avec Doctolib, certaines plateformes ratissent large et référencent des médecines non réglementées, comme la naturopathie et autres. Il y a une responsabilité à prendre dans ces pratiques", ajoute-t-il, plus nuancé. De plus, des référencements avec coordonnées erronées avec pour seul but de vendre des bannières publicitaires seraient utilisés par certaines plateformes, nous dit-on. Des cas vérifiés en quelques clics.

Du côté de l'APD, on nous confirme toutes la procédure. La plainte, déposée en novembre 2021, a débouché sur une enquête, ponctuée par la décision qui force donc la main à DoctorAnytime dans la suppression des profils qui n'ont pas donné leur consentement.

Justin Barthelemy, CEO de DoctorAnytime, reconnaît la "faute" initiale (ne pas avoir retiré des profils de praticiens qui l'avaient demandé), précisant avoir raté la première mise en garde alors que la situation, en plein Covid, était particulièrement complexe à gérer au niveau médical, "en plein lockdown". Mais la plateforme a procédé aux ajustements exigés. Néanmoins, de manière plus globale, elle compte faire appel de la décision de l'APD.

"Nous considérons qu'il s'agit là d'un 'intérêt légitime' (notion qui permet une exception dans le RGPD, le règlement de protection des données, NdlR), pour les médecins et les patients, afin qu'ils aient un accès simplifié aux coordonnées déjà publiques", lance-t-il.

Concernant certaines accusations de référencement de médecins décédés ou retraités, il rétorque : "Toutes les coordonnées sont exactes et vérifiées. Il peut y avoir des décès et des retraités, ce qui demande un temps de latence à mettre à jour, souvent via une alerte de la part des proches. Mais ce sont des exceptions. Nous sommes extrêmement réactifs", affirme-t-il.

S'il refuse de dire, par souci de confidentialité, le nombre exact de professionnels référencés, une source nous signale que cela pourrait être d'environ 40.000 occurrences. Un chiffre qui pourrait considérablement chuter si l'appel ne passe pas.

"Cela réduira le nombre de praticiens (...) mais nous en proposons toujours des milliers, car nous avons beaucoup de praticiens clients. Cela ne comporte aucun risque financier", renchérit-il, précisant que l'entreprise est rentable depuis plusieurs années, ne dépend d'aucun capitaux externes et profite donc "d'une situation extrêmement saine".

Disponible en ligne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limites, selon l'APD

Enfin, si le CEO de DoctorAnytime insiste sur la notion d'intérêt légitime, du côté de l'APD, le son de cloche est légèrement différent. "La plateforme se repose pour ses 'profils gratuits' sur l’intérêt légitime, or celui-ci ne peut pas valablement être évoqué en l’état car la plateforme collecte des données à partir de différents types de sources sans que cela ne corresponde à une attente raisonnable des professionnels concernés, et que l’intérêt légitime des personnes concernées prévaut. L’APD a ordonné à la plateforme d’arrêter de traiter les données de praticiens de la santé qui n’ont pas consenti à être référencés sur la plateforme, et de faire appel à une base juridique valable comme le consentement pour effectuer ses traitements des données", justifie l'APD, qui précise que la plateforme a 30 jours pour faire appel de la décision rendue le 14 juin.

"De manière générale, cette décision rappelle que le fait que des données personnelles soient disponibles publiquement (par exemple en ligne) ne signifie pas que celle-ci peuvent être traitées ou référencées de n’importe quelle manière. Le traitement de données personnelles (par exemple, le référencement de celles-ci sur une plateforme) doit reposer sur une base légale valable, même si celles-ci sont disponibles publiquement. D’autre part, de manière plus spécifique, la décision souligne que le modèle commercial visant à recueillir des données de sites publiquement accessibles pour les traiter ultérieurement sans base légale valable est interdit. Le consentement est la base légale à privilégier dans ce genre de cas", termine encore l'APD.