Le premier magasin TEDi, "l’Action allemand", ouvre en Belgique ce week-end

Si cette ouverture est médiatisée c’est que le détaillant, qu’on surnomme parfois "l’Action allemand" – il partage en effet avec l’enseigne néerlandaise entre 60 et 70 % de l’offre, le solde ressemblant à celle d’un Big Bazar ou d’un Ava belges, plus des articles exclusifs – , envisage, à terme, d’aligner entre 150 et 200 magasins dans notre pays. À voir son expansion – en un peu moins de 20 ans, la chaîne, créée au départ d’un unique magasin, en compte aujourd’hui environ 2 900 dans 14 pays – on peut imaginer qu’il arrivera à ses fins. Ceci à concurrence d’une vingtaine d’ouvertures par an en moyenne, et déjà quatre à cinq cette année. Le journal Het Belang van Limburg, qui a interrogé le directeur régional de TEDi pour la Belgique, évoque notamment deux autres inaugurations dans le Limbourg, dont une probablement à Lanaken.

En quête de localisations

TEDi cherche donc des endroits où se poser : des surfaces d’environ 1 000 m² (pour 20 000 références) dans des emplacements "A" de grande activité.

À court terme, les magasins belges seront approvisionnés depuis Aix-la-Chapelle (à 50 km). À l’avenir, ils pourraient l’être de Belgique, où serait installé un centre de distribution, ou de France, où TEDi s’est installé il y a quelques semaines.