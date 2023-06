Les taxis volants, grandes vedettes du Salon du Bourget : "Ils seront en service pour les Jeux olympiques de Paris en 2024"

En termes techniques, on appelle ces nouveaux avions, des eVTOL’s, l’acronyme en anglais d’aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Même s’ils ne peuvent embarquer qu’une poignée de passagers, ces engins plaisent pour diverses raisons, dont la principale est qu’ils sont très peu polluants et bruyants. Ils ont aussi la même agilité qu’un hélicoptère et ont ainsi besoin de très peu d’espace pour décoller ou atterrir, ce qui permet un usage urbain.

"Le même prix qu’un taxi terrestre"

Alors, va-t-on bientôt se déplacer dans les airs pour aller faire ses courses ? On n’en est pas encore là. Mais les habitués l’affirment : la donne a changé depuis quatre ans, date de la dernière édition du salon. À l’époque, les quelques eVTOL’s présents étaient davantage là pour épater la galerie que pour être vendus.

Ce n’est plus le cas en 2023 : le nombre de commandes se compte désormais en centaines, voire en milliers d’engins, chaque start-up rêvant d’être le futur Boeing ou Airbus de l’avion électrique miniature. L’idée est avant tout d’utiliser ces aéronefs en service de taxis et non pour usage individuel. “Un trajet qui prendrait deux heures en zone urbaine, avec un taxi terrestre bloqué dans les embouteillages, ne prendra plus que cinq à dix minutes dans les airs”, affirme un exposant. Mieux, les prix de ces trajets aériens seraient comparables à ceux pratiqués au sol.

Une première usine de production en masse aux États-Unis

Parmi les prototypes exposés, impossible de passer à côté de l’imposant Midnight et ses douze hélices électriques de la société Archer. La pépite californienne vient de s’associer au géant de l’automobile Stellantis (PSA Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler) pour produire cet appareil d’une autonomie de 100 km et qui peut transporter quatre passagers à une vitesse proche des 250 km/h. Les deux nouveaux partenaires ont prévu de construire le premier site de production en série au monde d’eVTOL’s, et ce en Géorgie (États-Unis). Avec une commercialisation dès l’année prochaine.

En fait, la plupart des constructeurs et futurs exploitants de flotte ont cette date de 2024 en tête. Le Chinois AutoFlight a ainsi signé un partenariat avec le groupe Aéroports de Paris (ADP) pour tester – sans passager – ses appareils lors des jeux Olympiques organisés l’été prochain dans la capitale française. L’allemande Volocopter a pris un peu d’avance et devrait effectuer des vols commerciaux, avec passagers, à l’occasion de ce même événement planétaire. Du moins si la société obtient à temps le feu vert de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

Un "vertiport" en plein milieu de la Seine l’été prochain

Car la gestion du trafic de ces nouveaux arrivants dans le ciel est le dernier frein à leur développement. Du côté des autorités françaises, on se montre en tout cas très ouvert. Le but est de profiter de l’exposition médiatique des Jeux Olympiques pour lancer les taxis volants. “Ils seront mis en service à l’été prochain”, a confirmé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Cinq “vertiports”, des endroits de décollage et d’atterrissages spécifiques pour ces nouveaux engins vont ainsi être créées dans le Grand Paris, dont l’un au cœur de la Ville Lumière, quai d’Austerlitz, sur une barge sur la Seine. “Une première en Europe”, s’est félicitée Valérie Pécresse.