300 000 sociétés ont encore six mois pour ne pas être "hors la loi"

“La philosophie sous-jacente à ce changement législatif était de simplifier le code et d’uniformiser autant que faire se peut les formes de sociétés. De trop nombreux entrepreneurs franchissaient par exemple la Manche pour créer ce qu’on appelle une société “Limited”, qui ne requiert pas beaucoup de formalités ni de capitaux. Chez nous, il y avait trop de formalités. Cela manquait de souplesse, dans les cessions, dans les droits attachés aux actions, etc.”, explique le notaire Renaud Grégoire. Trop formel, trop réglementé, le code de droit économique fait donc peau neuve, un peu poussé par les directives européennes il faut dire. “On peut donc presque constituer sa société à la carte, dorénavant, avec le nouveau code.”

Dans ses bagages, cependant une obligation à remplir d’ici le 1er janvier 2024 : adapter ses statuts. Un certain nombre de types de sociétés vont en effet disparaître, du côté des sociétés en commandite, des sociétés agricoles, etc. Ces formalités de mise en conformité, il faut les acter devant notaire. Et cela coûte environ 1 000 à 1 500 euros, dont 200 euros environ vont dans l’escarcelle du notaire. Qui aura d’autant plus de travail que la création de la société remonte loin. Un exemple de petite SPRL bruxelloise nous est revenu: facture de 1341,8 euros, dont 400 euros d'honoraires.

Recettes importantes pour l’État

Sollicitée, la fédération des notaires donne le détail : 250 euros d’inscription au Moniteur Belge, 150 euros de droits d’enregistrement (taxes), 100 euros de droits d’écriture (taxe), formalités de contrôle de la société, des associés et administrateurs auprès d’un service interne pour 250 euros et TVA (taxe) de 200 euros : 950 euros, donc, sans compter le travail même du notaire (environ 200 euros pour un “cas simple”).

Ce n’est évidemment pas donné et cela explique sans doute pourquoi, à ce jour, seul un tiers des sociétés ( !) ont rempli leurs obligations. “D’où cet appel, rappelle la fédération des notaires, de notre directeur général, Jan Sap pour éviter le rush de fin d’année : 'À l’heure actuelle, un peu plus de deux tiers des statuts n’ont pas encore été modifiés. Les entrepreneurs ont pourtant tout intérêt à le faire, car il s’agit d’un investissement pour l’avenir de leur société. Il est vivement conseillé qu’ils contactent rapidement une étude notariale. Et de ne surtout pas attendre la dernière minute, car les études risquent alors d’être fort sollicitées”.

Une question se pose tout de même : n’est-il pas déjà trop tard ? Du côté des notaires, on reste prudent mais “ça devient fort juste”. Il reste en effet six mois pour passer en revue plus de 300 000 sociétés. Une bonne nouvelle au passage, cependant : en cette période de finances publiques particulièrement délicates, il est acquis que ces actes feront théoriquement remonter près de 300 millions d’euros aux différentes caisses de l’État (300 000 x 1 000 euros de taxes diverses).

Sanctions pendantes

Cela étant dit, quels risques sont pendants en cas de non mise en conformité des statuts ? Ils peuvent être de plusieurs ordres, même si les sociétés qui n’auront encore rien entrepris avant le 1er janvier 2024 seront d’office converties dans la forme juridique la plus proche de leur ancienne forme (ex : de la SPRL vers la SRL). Mais est-ce la bonne forme de société voulue ? Et de toute façon, les administrateurs de la “nouvelle” société devront toujours prendre l’initiative de modifier les statuts.

Le législateur a prévu qu’à défaut de respecter l’obligation de mettre en conformité les statuts au Code des Sociétés et Associations pour le 1er janvier 2024 au plus tard, les membres de l’organe d’administration seraient “personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation”. La loi du 29 mars 2019 introduisant le CSA ne prévoit pas d’autres sanctions que la mise en cause de la responsabilité des administrateurs, “sauf à imaginer qu’un concurrent malveillant puisse demander des astreintes devant le Tribunal”, complète le notaire Renaud Grégoire.