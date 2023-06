Geoffroy Lejeune prend la tête du JDD, la rédaction "écoeurée"

"Geoffroy est un talent brut du journalisme français que nous ne pouvions laisser passer", a justifié Arnaud Lagardère, PDG du groupe éponyme, cité dans un communiqué transmis à la presse avant que les journalistes du JDD ne soient informés de cette décision.

D'après le groupe, l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs actuelles, soutien d'Eric Zemmour à la présidentielle de 2022 et proche de Marion Maréchal, "aura la mission d'incarner l'excellence journalistique, à savoir: les faits, l'investigation, le devoir d'informer".

"C'est un immense honneur dans une carrière de journaliste de pouvoir travailler au service d'un titre aussi prestigieux", a réagi dans le même communiqué Geoffroy Lejeune, tout juste débarqué de Valeurs Actuelles sur fond de désaccords avec son actionnaire sur sa ligne trop à droite.

Mais ce journaliste à la carrière fulgurante n'arrive pas en terrain conquis.

"L'ensemble de la rédaction est écoeurée, personnellement je suis dévasté", réagit auprès de l'AFP un journaliste du JDD qui souhaite rester anonyme. "On est tous ulcérés", abonde une de ses collègues.

Deux heures plus tôt, à défaut d'avoir obtenu une confirmation ou un démenti de ses responsables, la rédaction avait voté à 96% la reconduction de la grève décidée la veille pour dénoncer la nomination - alors hypothétique - de Geoffroy Lejeune, révélée par Le Monde, empêchant la parution du journal dimanche.

"A partir du moment où ils ont annoncé que le journal de ce dimanche ne paraîtrait pas, ils ont pu foncer pour confirmer la nomination", analyse le journaliste précité.

"Système Bolloré"

"C'est la cerise sur le gâteau qui est très amère", commente sa consoeur. "C'est encore plus brutal", poursuit-elle, évoquant "une forme d'incrédulité face à un tel mépris (...) On réfléchit aux différents modes d'action", avant une probable reconduction de la grève samedi et une visite d'Arnaud Lagardère prévue au journal mardi matin, selon une source interne.

Les révélations du Monde suscitaient depuis jeudi une vive émotion tant dans les milieux médiatique que politique.

Geoffroy Lejeune "exprime des idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis soixante-quinze ans", avait prévenu jeudi la Société des journalistes (SDJ) du JDD, rappelant la condamnation de Valeurs Actuelles pour injure à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono.

"On parle d'un homme dont le +journal+ a publié des caricatures racistes", s'est aussi insurgé vendredi le député LFI Thomas Portes sur Twitter.

"Le système Bolloré se met en place : c'est une méthode brutale pour asseoir l'emprise de l'actionnaire, un refus des règles élémentaires du journalisme et le mépris de l'histoire d'un journal", a réagi sur le même réseau le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire.

"Bolloré est un spécialiste du découpage à la hache dans les médias qu'il rachète (...) souvenons-nous d'ITélé", devenue CNews après s'être vidée de sa rédaction, avait-il alerté plus tôt, promettant de se mobiliser "autant que possible pour éviter un carnage journalistique".

"Au-delà de la provocation et de la démonstration que l'extrême droite s'installe désormais tranquillement dans les médias, (c'est) une trahison pour l'ensemble de la rédaction et des lecteurs", a estimé plus tôt Alain Genestar, directeur de la rédaction du JDD de 1987 à 1999.

Ces dernières années, M. Bolloré a été accusé d'utiliser les médias qu'il contrôle (dont les télévisions CNews et C8 ou la radio Europe 1) pour promouvoir ses opinions, ce dont il se défend.

L'annonce d'un rapprochement entre les rédactions de Europe 1 et CNews au printemps 2021 avait déclenché un mouvement de grève historique au sein de la radio, se soldant par une hémorragie de départs.

Depuis octobre 2021, plusieurs remaniements ont touché les directions de Paris Match et du JDD.