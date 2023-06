Le chef étoilé Yves Mattagne au RSC Anderlecht : “Notre objectif, c’est de réinventer et développer le networking”

Avec deux formules bien distinctes. Le premier s’orientera vers de la gastronomie, tandis que l’autre sera axé sur le “food sharing”. “J’adore les expériences et celle avec Anderlecht me plaît. Les deux formules, c’est l’occasion de créer une cuisine pour tout le monde. L’occasion aussi de se remettre en question et de se réinventer”, souligne le chef. À chaque jour de match, un nouveau menu sera proposé aux convives et un nouveau concept, en fonction des demandes du club ou des sponsors.

Durant les trois prochaines saisons, Yves Mattagne sera donc en charge des quelque 300 couverts répartis sur les deux restaurants, les soirs de match. Une collaboration rendue possible grâce à l’appel d’offres remporté par l’agence événementielle Simply Better. Rendu célèbre par la Terrasse 02 situé à Boitsfort, l’organisation se lance dans un nouveau défi. “Quand on a vu l’appel d’offres, on a rapidement eu des idées pour faire développer le projet. On aimerait donner une valeur ajoutée à un service traiteur classique, comme on voit d’habitude”, lance Denis Van Praet, partner chez Simply Better.

Le stade comme lieu de réseautage

Sport et business font souvent très bon mariage. C’est vers cet axe que s’est orientée l’agence belge pour développer son plan stratégique pour les prochaines années. “Bien manger avant d’aller voir un match de foot dans un stade comme le Lotto Park, c’est quand même un moment extraordinaire. Voir un match de foot, c’est une énergie particulière. Et avec un chef 2 étoiles en cuisine, ce n’est quand même pas rien. On va monter encore un peu plus la gamme”, souligne Denis Van Praet. “Notre objectif, c’est de réinventer le concept, de faire venir des personnes qui ne viendraient pas à la base, et de faire développer le networking.” L’intérêt se porte également sur les investisseurs francophones, dont le nom d’Yves Mattagne fera très certainement écho à leurs oreilles, espère le chef de projet.

Mais Simply Better ne s’arrête pas là dans sa collaboration avec le club bruxellois. L’agence est également en charge d’un troisième restaurant dans le stade, mais aidera également au développement des événements organisés par les sociétés en dehors des jours de match.