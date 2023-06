Sous-marin Titan: un reportage de CBS montre plus en détail le projet fou de Stockton Rush, le CEO d'OceanGate

"On pilote l'entièreté via cette manette de jeu", déclarait Stockton Rush, le CEO d'OceanGate, lors d'un reportage de CBS en 2022 qui montrait les dessous des préparatifs pour l'exploration par le sous-marin Titan. Si cela a visiblement provoqué un fou rire chez celui qui écoutait le dirigeant, ces images laissent perplexes aujourd'hui, après le drame qui s'est déroulé en profondeur et qui a causé la mort de cinq personnes, alors que le sous-marin devait descendre près de l'épave du Titanic.