Planter des arbres en payant avec bonsai : une appli "gratuite, sans coûts cachés et plus écologique qu'une carte en plastique"

L’aventure commence en 2016. Les premières années sont consacrées au développement des outils technologiques et à l’obtention des licences. “La nouvelle régulation sur les paiements bancaires en Europe (PSD2, qui permet d’instaurer un cadre juridique pour des paiements plus simples, plus sécurisés et plus efficaces au sein de l’Europe, NdlR) a permis l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché des paiements qui était jusqu’à présent dominé par les grandes banques et opérateurs”, ajoute notre interlocuteur.

Sur Apple Pay et Google Pay

Conçue au départ sur le modèle de Payconiq – une application de paiement permettant des transactions assez simples via un QR code –, le concept bonsai évolue au fil du temps. Avec la crise du Covid qui a accéléré la numérisation de l’économie, le business model de bonsai s’adapte et offre davantage de possibilités à ses utilisateurs. La start-up a ainsi noué un partenariat avec Mastercard qui permet à ses utilisateurs d’obtenir une carte de crédit virtuelle, associée à un compte en banque. “Elle est gratuite, sans coûts cachés et c’est plus écologique qu’une carte en plastique qui risque d’être volée. Et elle est meilleur marché que les cartes bancaires traditionnelles”, ajoute Yves Prössler.

Agréé par la Banque nationale de Belgique en tant qu’“organisme bancaire indépendant”, bonsai, disponible sur Android et iOS, permet aussi à tout utilisateur de payer sans contact, grâce à son iPhone ou son Apple Watch, via Apple Pay ou Google Pay.

Lancée au départ avec quatre personnes, la start-up en compte désormais 32 dans ses bureaux d’Anvers. Avec une conviction : les moyens de paiement peuvent permettre de poser des gestes vertueux sur le plan environnemental.

Ainsi, pour chaque tranche de dix transactions effectuées, bonsai s’engage à faire un don pour planter un arbre à Madagascar via l’ONG Eden Reforestation Project. “On me demande souvent pourquoi on ne fait de telles opérations en plantant des arbres en Belgique. C’est plus cher et plus complexe chez nous. Et, en matière de réflexion sur le changement climatique, il faut une approche globale. Les palétuviers que nous plantons à Madagascar ont une capacité d’absorption de CO₂ quatre fois supérieure à celle des arbres des forêts belges”, rajoute le COO. Et d’expliquer qu’avec une moyenne de 600 transactions par an – et donc 60 arbres plantés – chaque Belge pourrait compenser ses émissions annuelles de CO₂ , et cela sans même changer ses habitudes de consommation. L’objectif est très ambitieux : planter vingt millions d’arbres d’ici 2025.

Vers une nouvelle levée de fonds

La start-up vise une clientèle plutôt jeune : la tranche des 18 à 40 ans. “Nous avons, à ce jour, 140 000 utilisateurs belges mais 10 000 utilisateurs actifs qui utilisent tous les jours bonsai. Nous voulons faire passer ce chiffre à 25 000 d’ici la fin de cette année”, précise encore Yves Prössler. Pour accroître sa notoriété auprès de sa cible, bonsai pourra compter sur un partenariat stratégique qu’elle vient de nouer avec plusieurs des grands festivals de l’été (Rock Werchter, Pukkelpop, TW Classic…).

Mais l’avenir de bonsai ne se limite pas à la seule Belgique. “Comme nous avions une licence pour opérer dans l’ensemble de l’Europe, nous allons donner la priorité, dans les deux ou trois prochaines années, à notre développement aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Italie”, explique encore le COO de bonsai. La start-up anversoise pourrait-elle, après l’Europe, voir encore plus loin et tenter de conquérir le continent américain ou l’Asie ? “Le rêve est là, celui de devenir un jour un acteur global. Mais à ce stade, l’Europe est notre objectif prioritaire.” Pour accélérer sa croissance, bonsai a programmé à la rentrée une nouvelle levée de fonds de dix millions d’euros.